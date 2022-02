俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

記者葉睿涵/編譯

烏俄戰爭已進入第4天,儘管俄軍每天狂燒150億英鎊(約新台幣5627億元)、發動猛烈攻勢狂打烏克蘭,卻遲遲無法在戰爭中取勝。英國秘密情報機構軍情六處(MI6)處長摩爾(Richard Moore)最近引述戰爭研究專家弗里德曼(Lawrence Freedman)指出,普丁永遠無法在烏克蘭民眾中贏得政治勝利,因此俄國的這場戰爭根本沒有勝算。

據《每日郵報》報導,摩爾最近在推特引述弗里德曼《一場魯莽的豪賭》一文表示,普丁低估了烏克蘭的軍事實力和抗俄的堅定決心,因此俄軍注定會在烏克蘭打敗仗。弗里德曼在文中寫道,普丁對烏克蘭的執念「已經走火入魔」,導致他不斷發表離譜藉口來開戰,但從某方面來說,這些無法無天的言論也反映了他的觀點。

My analysis of why Putin may fail. I'll try to update this over coming days. A Reckless Gamble https://t.co/nR6nLo3Xpi