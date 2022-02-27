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大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐烏大使傳落跑！急露面澄清「我還在」但撤僑沒辦法

▲陸駐烏克蘭大使范先榮拍影片澄清「人還在基輔」。

記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事越演越烈，許多人在烏克蘭的中國公民尚在苦等撤僑，網路上也傳出中國大陸駐烏克蘭大使范先榮已先行「落跑」。對此，范先榮緊急透過影片澄清，強調自己人還在基輔，將與廣大同胞共同面對當前困難時期，不過，他也坦言，由於安全的問題，目前還沒有辦法開始撤僑。

范先榮在影片中表示，「今天，有中國同胞打電話問使館。聽說，咱們大使已經跑了，不在基輔了。請問，這是真的嗎？所以，今天我就專門和大家視頻見面，讓你們親眼看到，中國大使還在基輔，還在與廣大的同胞們共同面對當前這段特殊困難的時期。並且我要明確地告訴大家，中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管，先顧自己的安危。這不是中國大使的風格，不是中國共產黨人的風格！」

▼烏克蘭政府發放槍枝給民眾。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭防衛軍成員在基輔接受武器。（圖／路透）

范先榮指出，他得實實在在地告訴大家，當前烏克蘭安全形勢確實困難了，且每天還在出現新的情況，「這幾天，我們與大家一樣，不斷地聽到警報聲、爆炸聲、槍炮聲，一次次地躲進地下室。這樣的場景過去我們只在電影中看過，估計還很少有人親身經曆過。接下來的一段日子，估計形勢還會進一步惡化。」

范先榮提到，目前，烏俄交戰雙方激烈較量還在持續，還會有許多難以預測的變化。一些當地民眾面對國家目前遭遇的這種危難局面，會焦急衝動，會對他人的反應更加敏感，可能比平時容易做出極端舉動，「因此，我們面臨的安全風險很多。這一點大家一定要清楚。」

▼基輔一棟住宅遭轟炸。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭基輔26日上午一棟住宅大樓遭俄軍導彈轟炸，建物外牆遭炸出一個大洞，消防人員緊急滅火與搜救，現場還出現沾有血跡的襯衫。（圖／路透）

范先榮說，面對這些危險和挑戰，說實話，誰都有些害怕和擔心，使館的外交官也是與大家一樣，「作為大使，我讓我的同志們不要過分擔心，要嚴格遵守各項安全防範規定，一切以自身的安全為首要，儘量待在家中不要外出。聽到警報聲儘量到最近的避難所躲避，不要在窗戶附近停留，儘量不要開著亮燈，也不要與當地人發生爭執，更不要出於好奇心『拍這拍那』，尤其是要遠離所有與軍事有關的人和設施。要嚴格遵守當地的安全提醒和有關規定，宵禁期間千萬不要外出，等等。」

談到撤僑時，范先榮坦言，他知道很多人都想回國，確實當今天下只有中國最安全，只有家裡最溫暖，但他可以明確告訴大家的是，只要安全條件具備，大家的安全有保障，就會作出適當的安排，「但總得條件夠了才行。我們撤本來就是為了安全，如果途中遭遇到危險，這就不是我們的初衷和目的了，相信這個道理大家都明白。要走就必須安全地走！這一定是所有人的期望，是你們的親人最盼望的事情。」

▼范先榮坦言目前沒有條件撤僑，必須等安全之後。（圖／翻攝陸外交部）

▲▼陸駐烏大使傳落跑！急露面澄清「我還在」但撤僑沒辦法。（圖／翻攝中國外交部）

范先榮強調，目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備，「大家想想，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍之間正在進行交戰。宵禁令一個又一個不斷。在這種情況下，怎麼可能確保安全？！真要在這種情況下走，你們的家人又怎能不牽腸掛肚？！所以，我們一定要等安全了再走。這樣大家都踏實。但我們的等待不是被動的，哪個地方具備條件，哪種方式最為安全，我們就會去做。」

范先榮還說，「當前這種時候，大家一定要發揚中華民族團結友愛、互幫互助的光榮傳統，有能力的、經驗多的，多去幫助那些遇到困難的同胞，尤其是我們的留學生們。大家一定要組織起來，抱團取暖，發揮團隊的力量。當前，商店營業不正常，一些同胞可能遇到生活上的困難。大家要互幫互助，前段時間儲備多的，分點給那些需要的同胞。只要每人都願意伸出一把手，這個世界就會變得更加的溫暖。當前，中國比歷史上任何時候都要團結和強大。咱們中國人，無論走到哪裡，都要展現出這種精氣神！」

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