「讓俄軍迷路！」烏克蘭國防部祭1招　發推特：一起拆路標

▲烏克蘭國防部呼籲拆除指示牌和路標，讓俄軍「迷失方向」。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄羅斯3天前展開軍事行動、揮兵入侵烏克蘭，烏克蘭境內多地遭到俄軍爆炸攻擊，不過也傳出許多俄軍士兵、軍官被俘，雙方交戰激烈。就在台灣時間26日晚上10點左右，烏克蘭國防部官方推特（Defence of Ukraine）發文，呼籲民眾一起做一件事，「讓我們一起迷惑敵人吧！」

烏克蘭國防部推特帳號（@DefenceU）自開戰後，就經常轉推相關話題，在26日時，發文向民眾喊話，「讓我們一起迷惑敵人吧！」並提出做法，「為了讓非法進入烏克蘭的敵軍感到困惑、失去方向，我們呼籲大家：拆掉當地帶有街道名稱、編號／城市名稱／村莊名稱的路牌。」烏克蘭國防部也信心喊話，「讓我們一起盡最大的努力，用最快的速度將占領烏克蘭的俄軍驅離。」

不過，貼文則引來不少網友們無情吐槽，「俄軍難道不會有某種技術來知道他們在哪裡嗎？像全球定位系統之類的」、「現在是2022年，他們可以用Google Maps」、「只好切斷國外手機的所有漫遊功能了」、「乾脆豎一個牌子寫『你正在前往波蘭』，讓北約驅逐他們算了」、「希望他們用不了SIRI」、「你把GPS定位系統放哪了」、「要不要先請Google暫停Google Maps搜尋烏克蘭的功能？」