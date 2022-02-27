曾辦27次峰會　安倍幫好友普丁緩頰：他只是在保護俄羅斯而已！

▲日本首相安倍晉三曾多次與普丁會面。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵烏克蘭引發全球關注，與此同時，曾與普丁舉行過27次高峰會議的日本前首相安倍晉三則是上節目幫「好朋友」說情。安倍直言，普丁先前就曾多次向他表示，是北約沒有遵守約定。他更稱，普丁攻打烏克蘭只是站在確保安全的立場，保護俄羅斯而已。

安倍晉三27日參加富士電視台節目「日曜報道 THE PRIME」時談到近日出兵烏克蘭的俄羅斯領導人普丁。他強調，普丁絕對不允許北約擴大，甚至擴大至烏克蘭。兩人曾經進行27次的日俄高峰會，而安倍晉三也表示，在過去的峰會中，普丁就曾經多次向他透露對於俄美關係間的不信任。

他提到，北約說好不會持續擴大，但如今卻在波蘭部署導彈，因此普丁也只是基於防衛俄羅斯、確保安全等立場，才會發起行動。安倍更直言，過去普丁曾多次在兩人獨處的時候，向他無奈表示，「北約不遵守約定」。安倍說，「我相信他的這種想法（北約不遵守約定）一定很強烈吧。」

▼安倍晉三曾在25日對於俄羅斯進攻烏克蘭一事發表看法。



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