基輔凌晨2次大爆炸　毒氣狂飄！俄導彈擊中空軍基地西南側儲油區

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔郊區瓦西里基夫（Vasylkiv）27日清晨發生2次大爆炸，伴隨而來的火光瞬間照亮夜空，CNN指出，瓦西里基夫空軍基地的儲油區燃起大火。瓦西里基夫市長稍早證實，俄羅斯飛彈擊中空軍基地主跑道西南方向的儲油區。另外，政府也警告，基輔居民把窗戶緊閉，因為目前已飄出有毒氣體。

瓦西里基夫是大型軍用機場和多個儲油槽所在位置。《基輔獨立報》指出，基輔27日凌晨接連發生2次大爆炸，發生地點在瓦西里基夫（Vasylkiv），距基輔市中心約40公里遠的儲油槽發生爆炸。CNN稍早證實，瓦西里基夫空軍基地主跑道西南側儲油區發生大火。

瓦西里基夫市長巴拉辛諾維奇（Natalia Balasynovych）表示，俄羅斯導彈擊中空軍跑道西南側儲油區，城市正遭到俄軍大量彈道導彈轟炸，「敵人想要摧毀周遭的一切，但他不會成功。」目前烏克蘭國家通訊社也證實相關消息。

《基輔獨立報》引述政府說法指出，因瓦西里基夫儲油槽遭到砲擊爆炸，現場竄出濃煙及有毒氣體。基輔居民必須把窗戶關緊。

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