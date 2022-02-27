烏克蘭反擊傳捷報！俄軍3500人傷亡「白雪覆屍」　俘虜戰車指揮官

▲烏克蘭國防部表示，俄羅斯15輛T-72主力戰車被標槍防空導彈擊潰。俄軍對基輔的攻勢開始趨緩。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁全面入侵烏克蘭的行動持續第3天，俄軍在烏國首都基輔遭遇頑強抵抗，約有3500名俄軍在戰鬥中陣亡、受傷。如今，烏克蘭軍方終於再度傳來捷報，2名俄軍慘遭俘虜，其中一人還是機械化步兵旅戰車營指揮官，其遭俘慘樣也被上傳至推特，目前俄羅斯對烏克蘭的攻勢開始趨緩。而烏克蘭總統辦公室證實，車臣特種部隊車輛被摧毀。

▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭武裝部隊於當地時間26日分別透過推特、臉書表示，北部作戰司令部隊在切爾尼戈夫（Chernigov）戰役中發起閃電奇襲，在短時間內成功俘虜2名俄軍，如此迅雷不及掩耳的速度讓對方毫無反應時間，而其中一人正是41659部隊參謀長，隸屬於中央軍區第35摩托化步兵旅戰車營，貼文相片中還有證件能夠證實其身份。

從相片中可以看出，該名俄羅斯步兵旅戰車營指揮官被俘虜後模樣相當狼狽，癱軟在地、奄奄一息。

據悉，該名參謀長不僅已婚、且育有2子，若消息屬實，對俄軍而言無疑是沉重打擊。

▲被烏軍擄獲部隊參謀長，身上帶有文件 。（圖／翻攝推特）

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）於當地時間26日表示，攻擊機府的俄軍部隊已停止挺進攻勢，從入侵烏克蘭行動展開至今，已有3500名俄軍傷亡。

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