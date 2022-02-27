嗆爆俄軍「去你X的」　蛇島士兵可能還活著！烏克蘭官方證實

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，俄軍入侵並佔領位於黑海的蛇島（Zmiinyi）後，駐守當地的烏克蘭士兵不幸全數陣亡；一段流出錄音檔顯示，儘管俄方逼迫投降，烏軍仍不肯放棄，甚至在生命最後一刻直嗆對方「去你X的」。但是，烏克蘭國家邊防局最新聲明表示，蛇島士兵可能還活著。

▲烏克蘭蛇島24日遭到俄軍空中及海上攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭國家邊防局在聲明中寫道，「我們堅信，駐紮蛇島的所有烏克蘭士兵可能還活著。收到有關他們可能位置的資訊後，國家邊防局及烏克蘭武裝部隊正在進行確認工作。」此前，俄羅斯媒體指出，烏克蘭駐蛇島士兵被俘後，已經送往克里米亞港灣都市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。

Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що... 由 Державна прикордонна служба України 發佈於 2022年2月26日 星期六

《衛報》、《華盛頓郵報》報導，蛇島位於克里米亞西方約186英里（約300公里），全島面積約16公頃，屬於烏克蘭領土，由於地處黑海戰略關鍵位置，對於界定領海具有重大意義。

根據流出音檔，俄羅斯軍官向烏軍喊話，「這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，避免流血與不必要的事故，否則我們將會開火。」但是，烏克蘭士兵沒有臨陣脫逃，更直接回嗆髒話，「俄羅斯戰艦，去你X的」。

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