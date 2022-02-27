普丁入侵烏克蘭恐招反效果！拜登：促使歐盟團結北約　俄將受嚴懲

▲美國紐約有民眾在時代廣場前，舉牌表示反對俄羅斯入侵烏克蘭的大規模軍事行動。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭行動持續第3天，美國總統拜登曾在26日所播出的預錄訪談中表示，俄羅斯總統普丁誤判情勢、做出侵略烏克蘭的舉動，恐怕只會產生預期以外的反效果，讓原本「保持中立」的芬蘭、瑞典選擇加入北約（NATO），而俄羅斯將付出沉重代價。

根據《路透社》，拜登於當地時間25日接受知名網路媒體人寇恩（Brian Tyler Cohen）專訪，該場訪談於26日上線播出，在這場俄烏衝突之中，拜登認為普丁終究是誤判局勢，小看了俄國入侵烏克蘭後產生的深遠影響，「普丁的舉動不僅讓北約組織更加團結、更具向心力，看看芬蘭、看看瑞典，看看其他國家正在發生什麼事？」

拜登表示，「我的意思是，普丁正在製造，與他所想的完全相反的效果。而我所深知，我們必須與我們其他的盟友堅持到底！」

據悉，北約組織長期以來雖然與芬蘭、瑞典合作甚密，但芬蘭與瑞典都不是北約的成員國，自從普丁宣稱因「北約東擴」等問題而入侵烏克蘭後，促使東歐、北歐各國提高警覺心，其中俄羅斯甚至公開警告芬蘭，若擅自加入北約，恐怕招致嚴重後果，而這項舉動可能反而招致芬蘭、瑞典向北約投懷送抱。

▼拜登接受專訪。

當寇恩提問制裁問題時，拜登則認為這是極少數能在不引爆世界大戰的風險下，對俄羅斯所能做出的最沉重懲罰手段，「俄羅斯終將會為入侵烏克蘭的舉動付出沉重代價......畢竟眼下只能有2個選擇，一是引爆全球第3次世界大戰、另一個是確保違反《國際法》的國家如實受到懲罰。」

拜登表示，「我認為，普丁覺得他可以促使北約組織分裂，為自己開闢新道路、突破僵局，不過目前這一切尚未發生。我一開始的目標，就是確保歐盟與北約都能站在同一陣線。」

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