全球10國禁俄羅斯班機飛越領空　「民主國家天空容不下你」

▲英國24日率先禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）飛越英國。圖為俄羅斯航空公司班機。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，全球迄今至少有10國宣布禁止俄羅斯航空公司航班飛越其領空，莫斯科政府目前也以類似措施反制各國。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）直言，「在民主國家的天空中，沒有侵略國班機的容身之處」，而這句話也獲得斯洛維尼亞的力挺。

綜合BBC、路透報導，這10國包括英國、斯洛維尼亞、捷克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、羅馬尼亞、保加利亞及德國。而在保加利亞、波蘭、捷克等國發布對俄羅斯班機禁令之後，俄羅斯表示將對3國航班關閉領空作為反制。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）敦促其他歐盟國家也對俄羅斯發布類似限制，並透過推特指出，「在民主國家的天空中，沒有侵略國班機的容身之處」。這句話也獲得斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）的力挺，直言「斯洛維尼亞也會這麼做」。

德國26日也證實準備對俄羅斯班機關閉領空，是因應俄羅斯入侵烏克蘭做出類似禁航決定的最新一個歐洲國家。目前漢莎航空（Lufthansa）已取消未來一週所有飛往俄羅斯的航班。

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