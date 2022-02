烏克蘭人「肉身擋坦克」震撼影片曝光　跪地擋道阻俄軍

記者吳美依/綜合報導

烏俄開戰進入第三天,俄羅斯從北、東、南「三方夾攻」並且猛烈砲擊,釀成平民死傷。但是,烏克蘭民眾不畏大軍當前,各地接連傳出「肉身擋坦克」的畫面。一名男子站在坦克正前方,試圖靠著雙手及全身力氣,阻止軍車前進,他甚至一度跪地、雙手合十,只為了阻擋敵方入侵。

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr