烏克蘭人「肉身擋坦克」震撼影片曝光　跪地擋道阻俄軍

記者吳美依／綜合報導

烏俄開戰進入第三天，俄羅斯從北、東、南「三方夾攻」並且猛烈砲擊，釀成平民死傷。但是，烏克蘭民眾不畏大軍當前，各地接連傳出「肉身擋坦克」的畫面。一名男子站在坦克正前方，試圖靠著雙手及全身力氣，阻止軍車前進，他甚至一度跪地、雙手合十，只為了阻擋敵方入侵。

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

▲烏克蘭民眾肉身擋坦克。（圖／翻攝推特@christogrozev）

CNN報導，此影片26日攝於距基輔100英里（約160公里）的城鎮巴克馬赤（Bakhmach），一群烏克蘭民眾大聲呼喊，懇求俄軍不要再前進，還把腳踏車等物品扔到坦克前方，希望拖延甚至阻止軍事車隊。那名「肉身擋坦克」的男子在旁人勸阻下起身，但仍指著俄軍激動大罵。

CNN主播表示，「了不起的烏克蘭公民」盡其所能阻止俄羅斯入侵，即使沒有受過訓練，也願意拿起槍枝，保衛自己的家庭、國家及文化。

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