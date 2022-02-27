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烏克蘭戰爭「美國或俄羅斯」？　波灣國家3原因難選邊站

▲▼一名烏克蘭軍人在烏克蘭哈爾科夫市外的戰地手持火箭推進榴彈（RPG）發射器。（圖／路透） 

▲烏克蘭戰事進入第三天。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰後世界多個紛紛選邊站，美國與西方國家速度雖慢但已祭出新一輪制裁，支持俄羅斯的國家較少，但也有選擇外交沉默如波斯灣產油國。長期受到美國保護的波灣國家，和莫斯科與中國的關係近年更加友善，使得波灣國家在這場戰爭中，難以乾脆做出表態。

綜合外電報導，波灣產油國如沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，在俄烏開戰至今非常低調，不願表態加入譴責或制裁俄羅斯，也不願與俄羅斯站同一陣線共同批評美國和北約的東擴，而中東專家認為波灣國家的「躊躇不前」其實原因不難理解，可能就是能源、錢，和區域安全。

波灣專家、法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）的加德爾（Anne Gadel）表示，除了經濟以外，波灣國家和莫斯科的區域安全關係愈來愈緊密，25日聯合國安全理事會對於譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議中，與中國和印度一同表態棄權的，其實還有阿拉伯聯合大公國，加上俄羅斯的否決投票，決議最終流產。

根據阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿聯外長在表決結束後和美國國務卿布林肯通話，隻字未提烏克蘭。根據俄國外交部，阿聯外長也將在3月1日到莫斯科進行兩國外長會面。

沙烏地阿拉伯、阿聯、巴林和阿曼，這些波灣國家都沒有對外譴責俄羅斯入侵烏克蘭，科威特和卡達譴責的對象是「暴力」，並未提及莫斯科當局。

美國過去70年在中東國家維穩佔據重要角色，但隨著戰略東移，中東事務的抽身和減少關注，使得波灣國家開始尋求和莫斯科當局更深一步的安全關係合作，戰亂頻仍和局勢一觸即發的中東，必須得想辦法連絡各方關係。


 

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