烏克蘭有援軍了！　白俄羅斯民主派：「加入保衛烏克蘭行列」

▲白俄羅斯民主派表示，將會增援烏克蘭。（圖／翻攝自twitter／Franak Viačorka）



記者林彥臣／綜合報導

孤立無援的烏克蘭獨自面對俄羅斯20萬大軍，甚至連車臣都加入增援俄軍，撐了4天之後終於等到有援軍加入，白俄羅斯（又譯白羅斯）民主派宣布，加入保衛烏克蘭的行列，要與自己的鄰居同在。

▲白俄羅斯總統盧卡申科的競爭對手季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／達志影像／美聯社）



2021年的「諾貝爾和平獎」候選人之一的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）她的特助維亞科爾卡（Franak Viačorka）在推特上發文，表示白俄羅斯人正在加入保衛烏克蘭行列。

▲國際社會大多認為，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）是靠作票當選總統。（圖／路透）



白俄民主派領袖季哈諾夫斯卡婭2020年參加白俄羅斯總統大選，對抗爭取連任的盧卡申科（Alexander Lukashenko），最後結果不幸落敗，此事遭白俄人民與國際社會質疑選票被操弄，實際上她才是真正的當選人。

白俄民主派在國內處處遭受打壓，白俄特務甚至曾經在一架從希臘飛往立陶宛的班機上，反串喊「有炸彈！」使班機在一架格-29戰機的「護送」下，迫降在白俄羅斯的明斯克機場，但真正的目的，是為了逮捕機上的一名民主派記者。

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