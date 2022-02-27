　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18～60歲男不准離境　烏克蘭男密謀找孕妻：這實在沒道理

▲▼一名斯洛伐克武裝部隊成員帶著逃離烏克蘭的孩子與家人一起抵達斯洛伐克。（圖／路透）

▲一名斯洛伐克武裝部隊成員帶著逃離烏克蘭的孩子與家人，一起抵達斯洛伐克。（圖／路透）

中央社

烏克蘭遭到俄羅斯攻打，許多民眾湧入靠近波蘭邊界的西部大城利維夫避難或準備出境，但由於政府已對男性頒布動員令，使得欲逃往他國的烏克蘭家庭面臨分隔兩地處境。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在利維夫（Lviv）火車站，幾百名烏克蘭人在警報聲中步下火車。這座歐洲歷史最悠久新藝術風格建物之一，如今成為戰火下烏克蘭人遠離俄羅斯、朝北大西洋公約組織（NATO）前線更靠近的停靠站。

這些人從烏克蘭四面八方前來，只簡單打包行囊就離開家園。在利維夫火車站，人們表情失神，大部分人在車站外庭院無精打采活動，對警報聲沒有反應。

▼烏克蘭婦幼穿過波蘭邊界。（圖／路透）

▲▼烏克蘭女性帶著家人穿過波蘭邊界。（圖／路透）

受訪民眾表示，由於原本居住地區遭到轟炸摧殘，他們已經好幾天沒睡。許多人還沒擺脫暴力衝擊陰影，也不知道下一步要去哪裡。

不過，想要離開烏克蘭的家庭，面臨戒嚴令帶來的困境。由於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）24日簽署命令，禁止18歲至60歲男性公民離境；若烏克蘭婦幼選擇逃往他國，勢必得和自己的丈夫、兒子、兄弟或伴侶分離。

佐南科（Artem Zonenko）和岳母及襁褓中的女兒剛從首都基輔抵達利維夫，和已在這裡幾天的妻子會合。前一晚他們為了躲避基輔的轟炸和砲擊，在一個地鐵站席地而睡。一家人打算先共度一天，再決定3名女性成員是否繼續前往波蘭，留下丈夫在國內。

被問到有何感想，佐南科邊把家人送上計程車邊苦笑說：「我不太知道要說什麼。反正就是這樣。」

▲▼烏克蘭防衛軍成員在基輔接受武器。（圖／路透）

▲烏克蘭防衛軍成員在基輔接受武器。（圖／路透）

拒絕透露姓氏的45歲烏克蘭男子安德瑞（Andrei）剛從東南部家鄉敖德薩（Odessa）抵達利維夫，他正密謀到波蘭和白俄羅斯妻子會合。「她懷有身孕，我得到她身邊。這法令沒道理。」

烏克蘭政府宣布男性總動員令時，安德瑞正在前來利維夫的火車上。他說，這個突如其來的狀況可能令他的家庭前途茫茫。

▲▼烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

▲烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

「我們下了火車就聽到警報聲，我很震驚，因為沒人告訴我們要躲去哪。現在我們又被告知甚至不能離開國家。」他指著身旁一群外國人說：「但移民卻可以，我問你這公平嗎？」

不過，在邊境城鎮莫斯季斯卡（Mostyska），52歲的納科聶齊（Ihor Nakonechyi）正準備把前妻和女兒載到波蘭。他準備在邊界附近把她們放下，自己再開車回來。他說，這不單因為法律禁止他出境，而是他也「迫不急待想拿起槍」加入與俄軍的抗戰。

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應了
俄羅斯佔領「車諾比核電廠」　輻射值飆升29倍
車臣「殺戮小隊」集結烏克蘭森林　處決高官小卡人手一份
網紅被捕獲釋！秒爽PO「上半身全光照」曬身材
不抽菸也會得肺癌！醫曝「6風險因子」　香氛蠟燭、精油都上榜
為什麼台灣人有錢都去囤房子？　一表曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三間加油站「車潮不見盡頭」　烏克蘭YouTuber直擊超市塞爆！

快訊／德國怒了！決定贈送烏克蘭400枚火箭推進榴彈

美國國務卿用俄文喊話：烏克蘭戰爭毫無意義，不應與鄰居朋友對戰

烏克蘭有援軍了！　白俄羅斯民主派：「加入保衛烏克蘭行列」

一位母親帶「陌生人孩子」到安全地　烏克蘭邊境絕望畫面曝光

18～60歲男不准離境　烏克蘭男密謀找孕妻：這實在沒道理

抵抗55小時打亂俄計畫！烏克蘭防長稱「已殲滅3000人」曝最新戰況

烏克蘭人大逃難！波蘭已湧入11.5萬難民　斯洛伐克：進入緊急狀態

烏克蘭總統震怒：俄軍陰險「對民宅開火」　還有10萬入侵者在境內

莫斯科下令10家俄媒體移除報導：不准稱「侵略」烏克蘭

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

恐怖畫面曝！騎士閃三寶違停車摔倒遭輾死　砂石車司機嚇傻

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭總統闢謠投降假消息　自拍影片斥：不會放下武器

三間加油站「車潮不見盡頭」　烏克蘭YouTuber直擊超市塞爆！

快訊／德國怒了！決定贈送烏克蘭400枚火箭推進榴彈

美國國務卿用俄文喊話：烏克蘭戰爭毫無意義，不應與鄰居朋友對戰

烏克蘭有援軍了！　白俄羅斯民主派：「加入保衛烏克蘭行列」

一位母親帶「陌生人孩子」到安全地　烏克蘭邊境絕望畫面曝光

18～60歲男不准離境　烏克蘭男密謀找孕妻：這實在沒道理

抵抗55小時打亂俄計畫！烏克蘭防長稱「已殲滅3000人」曝最新戰況

烏克蘭人大逃難！波蘭已湧入11.5萬難民　斯洛伐克：進入緊急狀態

烏克蘭總統震怒：俄軍陰險「對民宅開火」　還有10萬入侵者在境內

莫斯科下令10家俄媒體移除報導：不准稱「侵略」烏克蘭

三間加油站「車潮不見盡頭」　烏克蘭YouTuber直擊超市塞爆！

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

快訊／德國怒了！決定贈送烏克蘭400枚火箭推進榴彈

美國國務卿用俄文喊話：烏克蘭戰爭毫無意義，不應與鄰居朋友對戰

爆紅BL手遊《新世界狂歡》太嗨　粉絲創群「求換羞羞圖」引論戰

烏克蘭有援軍了！　白俄羅斯民主派：「加入保衛烏克蘭行列」

《魔法少年賈修》20週年幹大事…續篇3月中上架　秒上推特熱搜

一位母親帶「陌生人孩子」到安全地　烏克蘭邊境絕望畫面曝光

烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

阿嬤拄拐杖蹣跚進門…6歲弟下秒反應超驚人　30秒影片被讚翻

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

烏克蘭：請紅十字會將俄羅斯人屍體送回

抵抗55小時打亂俄計畫！烏克蘭防長曝最新戰況

即／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談

俄佔領「車諾比核電廠」輻射值增加29倍　飆升至93000微西弗

11萬難民湧波蘭　斯洛伐克進緊急狀態

烏克蘭總統：俄軍陰險對民宅開火

即／俄媒報導：烏克蘭總統「離開基輔」

快訊／法國海軍出動攔截！扣押俄羅斯127ｍ貨船

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」

18～60歲男禁離境！烏克蘭男找孕妻

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

莫斯科下令10俄媒：移除侵略報導

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

馬克宏警告：全世界做好心理準備

更多熱門

相關新聞

中國曾簽署提供核保護傘協定　9年後看著烏克蘭挨打

中國曾簽署提供核保護傘協定　9年後看著烏克蘭挨打

中國與烏克蘭在2013年，根據「聯合國安理會第984號決議」和「1994年12月4日中國政府向烏克蘭提供安全保證的聲明」，承諾無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器，並在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。結果9年後的現在，中國卻眼睜睜的看著烏克蘭挨打，沒有任何作為。

挺烏克蘭！喬治亞前鋒與俄籃球強權解約

挺烏克蘭！喬治亞前鋒與俄籃球強權解約

蔣萬安譴責俄羅斯　籲朝野團結「不要政治口水」

蔣萬安譴責俄羅斯　籲朝野團結「不要政治口水」

11萬難民湧波蘭　斯洛伐克進緊急狀態

11萬難民湧波蘭　斯洛伐克進緊急狀態

烏克蘭總統：俄軍陰險對民宅開火

烏克蘭總統：俄軍陰險對民宅開火

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

快訊／北市公布案20486足跡　連逛新光三越A11、南西館及信義遠百

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

美國為何不出兵？　他曝4大原因

烏克蘭：請紅十字會將俄羅斯人屍體送回

他騎機車去汽車展間女友嫌丟臉

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

她全身紫斑…下體狂冒血！疑同居人家暴　3天後真相逆轉

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

抵抗55小時打亂俄計畫！烏克蘭防長曝最新戰況

更多

最夯影音

更多
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕
俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面