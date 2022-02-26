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俄羅斯佔領「車諾比核電廠」輻射值增加29倍　飆升至93000微西弗

▲▼車諾比核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲車諾比核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯開戰後迅速佔領烏克蘭北部、曾爆發重大核災的車諾比核電廠，除了挾持核電廠內的工作人員之外，也因移防重型軍械導致周遭輻射數值上升。沒想到，車諾比核電廠周圍的輻射值突然增加，以平均3200微西弗的數值上升到93000微西弗。

俄羅斯佔領車諾比後，從白俄羅斯邊境以最近的路線攻擊烏克蘭首都基輔。烏克蘭的國家核能管制局與內政部25日就發現車諾比核電廠附近的區域輻射值上升。有專家認為，主因為俄羅斯的重型軍事設備在該區移動，導致輻射塵釋放到空氣中。

▲▼「車諾比核電廠」輻射值突增加29倍　飆升至93000微西弗。（圖／翻攝@ThoSinning推特）

▲車諾比核電廠輻射值突增加29倍，左上方形區為車諾比核電廠。（圖／翻攝@ThoSinning推特）

英國謝菲爾德大學核材料降解教授克萊爾科克希爾（Claire Corkhill）25日在推特上發文表示，車諾比核電廠附近的輻射數值確實比前幾天增加了約20倍。對此，有網友也在推特上PO出觀察，發現車諾比核電廠的平均數值本為3200微西弗，但25日達到65500微西弗，於26日達到93000微西弗，呼籲俄羅斯必須停止入侵烏克蘭。

該文經分享到PTT後，網友紛紛留言「難道這是戰略目標之一？」「逼死歐洲，可憐吶」、「歐洲繼續放著不管啊」、「這下普丁會不會讓歐洲國家群起圍攻」、「不要亂啊，這真的會是人間災難」、「電廠沒事，但有車輛在禁區行駛要去基輔」、「那也是俄羅斯要負責啊」。

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