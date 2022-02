俄羅斯佔領「車諾比核電廠」輻射值增加29倍　飆升至93000微西弗

▲車諾比核電廠。(圖/達志影像/美聯社)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯開戰後迅速佔領烏克蘭北部、曾爆發重大核災的車諾比核電廠,除了挾持核電廠內的工作人員之外,也因移防重型軍械導致周遭輻射數值上升。沒想到,車諾比核電廠周圍的輻射值突然增加,以平均3200微西弗的數值上升到93000微西弗。

俄羅斯佔領車諾比後,從白俄羅斯邊境以最近的路線攻擊烏克蘭首都基輔。烏克蘭的國家核能管制局與內政部25日就發現車諾比核電廠附近的區域輻射值上升。有專家認為,主因為俄羅斯的重型軍事設備在該區移動,導致輻射塵釋放到空氣中。

英國謝菲爾德大學核材料降解教授克萊爾科克希爾(Claire Corkhill)25日在推特上發文表示,車諾比核電廠附近的輻射數值確實比前幾天增加了約20倍。對此,有網友也在推特上PO出觀察,發現車諾比核電廠的平均數值本為3200微西弗,但25日達到65500微西弗,於26日達到93000微西弗,呼籲俄羅斯必須停止入侵烏克蘭。

該文經分享到PTT後,網友紛紛留言「難道這是戰略目標之一?」「逼死歐洲,可憐吶」、「歐洲繼續放著不管啊」、「這下普丁會不會讓歐洲國家群起圍攻」、「不要亂啊,這真的會是人間災難」、「電廠沒事,但有車輛在禁區行駛要去基輔」、「那也是俄羅斯要負責啊」。

The #radioactivity in #Chernobyl has increased further. Today we measure elevated levels not only at the fuel pool 93,000 (yesterday 65,000) nSv/h, but also in the wider area 34,700 (yesterday 2300) nSv/h, 74,400 (145) nSv/h. The #UkraineInvasion must stop. pic.twitter.com/rqNCPgo1fP