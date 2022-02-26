烏克蘭女議員高舉AK-47！　帥喊：我要跟男人一起保家衛國

▲盧狄克在推特發文，呼籲民眾是時候「拿起槍學習扣板機了」。（圖／推特／@kiraincongress）

文／中央社

在俄羅斯發動侵略之際，烏克蘭女議員盧狄克昨天推文，張貼自己手持AK-47步槍的照片，她告訴CNN，當俄軍壓境之際，就是舉槍學扣扳機之時。

數日前，當俄羅斯入侵的威脅逼近時，烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）還在開會、討論法案，過著正常生活，但在俄國大軍真的壓境之際，她表示：「這是拿起槍學習扣扳機的時候了。」

盧狄克昨晚在推特上傳一張自己持槍的照片，並寫道：「我學著使用卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs，AK-47步槍），準備攜帶武器。這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。烏克蘭加油！」

這張照片在網路上廣傳，截至台灣時間今天下午4時，已在推特累積超過11萬個「讚」。

盧狄克今早在烏克蘭首都基輔接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「要理解並意識到自己拿著一把槍，準備好攜帶武器，要去對其他人類開槍，這對我來說極不尋常，也超瘋狂。」

「而這項改變是因為俄羅斯軍人來到基輔，試圖搶奪不屬於他們的東西。」

隨著戰事漸趨激烈，盧狄克和家人目前躲在防空洞，今天凌晨就聽見市內傳來巨響，並看見爆炸。

她說：「我們真的非常、非常努力奮戰…（俄羅斯總統蒲亭）小看了我軍整備程度，也錯估了俄軍前進的每一步，都遇到很頑強的抵抗。」

她還表示：「人們正在武裝自己，起身抗俄，寸土不讓。我們不會離開，因為這是我們的城市，我們的國家。」

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine!pic.twitter.com/UbF4JRGlcy — Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》