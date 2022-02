烏克蘭女議員高舉AK-47！　帥喊：我要跟男人一起保家衛國

▲盧狄克在推特發文,呼籲民眾是時候「拿起槍學習扣板機了」。(圖/推特/@kiraincongress)

文/中央社

在俄羅斯發動侵略之際,烏克蘭女議員盧狄克昨天推文,張貼自己手持AK-47步槍的照片,她告訴CNN,當俄軍壓境之際,就是舉槍學扣扳機之時。

數日前,當俄羅斯入侵的威脅逼近時,烏克蘭國會議員盧狄克(Kira Rudik)還在開會、討論法案,過著正常生活,但在俄國大軍真的壓境之際,她表示:「這是拿起槍學習扣扳機的時候了。」

盧狄克昨晚在推特上傳一張自己持槍的照片,並寫道:「我學著使用卡拉希尼柯夫突擊步槍(Kalashnikovs,AK-47步槍),準備攜帶武器。這聽起來很不現實,幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。烏克蘭加油!」

這張照片在網路上廣傳,截至台灣時間今天下午4時,已在推特累積超過11萬個「讚」。

盧狄克今早在烏克蘭首都基輔接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說:「要理解並意識到自己拿著一把槍,準備好攜帶武器,要去對其他人類開槍,這對我來說極不尋常,也超瘋狂。」

「而這項改變是因為俄羅斯軍人來到基輔,試圖搶奪不屬於他們的東西。」

隨著戰事漸趨激烈,盧狄克和家人目前躲在防空洞,今天凌晨就聽見市內傳來巨響,並看見爆炸。

她說:「我們真的非常、非常努力奮戰…(俄羅斯總統蒲亭)小看了我軍整備程度,也錯估了俄軍前進的每一步,都遇到很頑強的抵抗。」

她還表示:「人們正在武裝自己,起身抗俄,寸土不讓。我們不會離開,因為這是我們的城市,我們的國家。」

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine!pic.twitter.com/UbF4JRGlcy