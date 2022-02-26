導彈射中基輔大樓！恐怖「炸出巨洞」近照曝光　滿地殘骸留血跡

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭火砲聲連連，當地時間26日上午首都基輔住商混合區一棟大樓遭俄羅斯導彈射中，高樓層住宅直接被炸出一個大洞。烏克蘭內政部發布最新照片顯示，街道上滿是建築物的粉碎殘骸，緊急救難人員徒手抬著一名女性傷者離開。外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早表示，沒有人死於這場襲擊。

▲烏克蘭基輔26日上午一棟住宅大樓遭俄軍導彈擊中，建物外牆炸出一個大洞。（圖／路透）

綜合美國CNN、英國《天空新聞》報導，烏克蘭內政部發布了基輔公寓遭導彈襲擊的現場照片，其中顯示緊急救難人員合力將一名女傷者抬離現場，街道四處散落著被炸毀的建築物殘骸與碎石。路透社照片則顯示，消防人員在公寓被炸出的巨大坑洞中執行工作，鄰近的低矮屋頂也遭到類似破壞，現場還發現了沾有血跡的襯衫。

▲烏克蘭政府發布襲擊現場的救援照片。（圖／取自烏克蘭內政部）。

烏克蘭外交部長庫列巴稍早表示，目前已確認導彈襲擊現場無人死亡。基輔市長表示，截至當地時間上午6時，包含2名兒童在內，已有35人在夜間戰鬥中受傷。此外，網路上曝光的幾段監視器畫面可見，導彈發射後速度極快，擊中大樓後，瞬間炸出粉塵與濃煙，公寓房間的窗戶遭震破，監視器鏡頭狂晃。

The moment of a missile hit a residential building in Kiev this morning.#Kiev pic.twitter.com/45bGTIBQH5 — The RAGE X (@theragex) February 26, 2022

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

俄羅斯國防部26日證實，軍方在夜間從空中和海上發射了巡航導彈，目標是針對烏克蘭軍事基礎設施發動「遠程高精準武器攻擊」，但必須再次強調，俄軍並未襲擊平民，砲火目標也不包含破壞住宅與社會基礎建設。

WATCH: Another video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/jlfsyuKYdz — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

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