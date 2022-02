全民抗俄！烏克蘭電視台放送「汽油彈DIY教學片」　齊造武器救國

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭國防部25日在推特呼籲民眾自製汽油彈反擊即將攻進基輔的俄軍,隨後烏克蘭人紛紛湧上Google搜尋汽油彈的製作方式,還圍聚在庭院一同製作武器,而烏克蘭電視台也直接在節目中播放教學影片,顯示烏克蘭全民團結抗俄的決心。

▲烏克蘭人正積極製作「莫洛托夫雞尾酒」,以反擊即將攻進首都的俄軍。(圖/翻攝自推特)

綜合CNN等外媒報導,隨著烏俄戰爭的開打,烏克蘭國防部25日在推特發文,聲稱由於俄羅斯軍隊已逼近首都基輔,因此呼籲當地民眾自製汽油彈,反擊即將攻進基輔的俄軍。隨後,烏克蘭人紛紛到Google搜尋汽油彈的製作方式,讓相關關鍵字在Google的搜尋量暴增。

為了讓更多民眾了解如何製作汽油彈,烏克蘭一家電視台在當地時間25日播放了教學影片,而《衛報》記者沃克(Shaun Walker)也在推特透露,他在前往基輔的路途中,從收音機聽到電台主持人正在教導大家怎麼製作汽油彈。

又稱「莫洛托夫雞尾酒」(Molotov Cocktails)的汽油彈,是游擊隊或街頭抗爭群眾常用的一種簡易土製炸彈。在二戰爆發時,面對蘇聯軍隊大舉入侵的芬蘭士兵,無論是參戰人數或是裝備水平皆處於下風,因此他們只能使用這種簡單的武器與蘇聯軍隊對抗。

Ukrainians preparing Molotov cocktails to be thrown at Russian military vehicles from balconies in Kyiv. pic.twitter.com/2i4c9y91Ar