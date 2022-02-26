全民抗俄！烏克蘭電視台放送「汽油彈DIY教學片」　齊造武器救國

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭國防部25日在推特呼籲民眾自製汽油彈反擊即將攻進基輔的俄軍，隨後烏克蘭人紛紛湧上Google搜尋汽油彈的製作方式，還圍聚在庭院一同製作武器，而烏克蘭電視台也直接在節目中播放教學影片，顯示烏克蘭全民團結抗俄的決心。

▲烏克蘭人正積極製作「莫洛托夫雞尾酒」，以反擊即將攻進首都的俄軍。（圖／翻攝自推特）

綜合CNN等外媒報導，隨著烏俄戰爭的開打，烏克蘭國防部25日在推特發文，聲稱由於俄羅斯軍隊已逼近首都基輔，因此呼籲當地民眾自製汽油彈，反擊即將攻進基輔的俄軍。隨後，烏克蘭人紛紛到Google搜尋汽油彈的製作方式，讓相關關鍵字在Google的搜尋量暴增。

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為了讓更多民眾了解如何製作汽油彈，烏克蘭一家電視台在當地時間25日播放了教學影片，而《衛報》記者沃克（Shaun Walker）也在推特透露，他在前往基輔的路途中，從收音機聽到電台主持人正在教導大家怎麼製作汽油彈。

又稱「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktails）的汽油彈，是游擊隊或街頭抗爭群眾常用的一種簡易土製炸彈。在二戰爆發時，面對蘇聯軍隊大舉入侵的芬蘭士兵，無論是參戰人數或是裝備水平皆處於下風，因此他們只能使用這種簡單的武器與蘇聯軍隊對抗。

Ukrainians preparing Molotov cocktails to be thrown at Russian military vehicles from balconies in Kyiv. pic.twitter.com/2i4c9y91Ar — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2022

汽油彈的製作過程十分簡單。從烏克蘭電視台的影片畫面可見，製作簡易汽油彈的男子將易燃液體倒入玻璃瓶後，用布芯塞住瓶子，就能輕鬆將炸藥點燃並引發爆炸。最近網上也有越來越多影片顯示，不少民眾這個週末紛紛待在家中庭院，齊心協力地製作汽油彈，以應付即將殺進基輔的俄軍。

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