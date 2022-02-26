美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」！　情況已大不相同

記者張寧倢／編譯

美國參議院情報委員會成員盧比歐（Marco Rubio）在推特上的一篇發文，耐人尋味。他寫道，雖然不能透露更多，但現在他可以說的是，很顯然地，普丁「有點不對勁」，決策能力與5年前大不相同。另外，有西方官員表示，如今對普丁來說這已是一場「必要之戰」。

▲美國參議員表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能有些「不對勁」。（圖／路透）

根據英國BBC報導，美國參議員盧比歐是情報委員會成員，因此他能接收來自美國情報單位的匯報，而隨著俄烏情勢逐漸擴大，盧比歐卻在推特發表一篇耐人尋味的文章。文中寫道，「雖然我希望能分享得更多，但我現在可以說的是，對很多人來說，很顯然地，普丁有點不太對勁。」

盧比歐稱，普丁一直以來就是個殺手，但決策能力與5年前相比已大不相同，「他現在的問題已經不一樣，而且更重大了。如果認為現在的普丁會和5年前做出一樣的反應，那就錯了。」

I wish I could share more,but for now I can say it’s pretty obvious to many that something is off with #Putin



He has always been a killer,but his problem now is different & significant



It would be a mistake to assume this Putin would react the same way he would have 5 years ago — Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2022

BBC此前報導稱，未透露姓名的西方官員表示，烏克蘭軍方在夜間有效地減緩了俄羅斯在基輔的推進，但這仍令人擔心，急於快速取勝的俄國可能會採取極端措施，「如果他們不能依時間完成目標計畫…他們將不擇手段使用暴力。」

這名西方官員也說，問題在於，普丁已經以他的方式做出承諾，如今對他而言，「這已不是他能否選擇的戰爭，而是一場必要之戰。」

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