基輔再爆激烈槍戰！記者連線一半「槍響連發」急撤　直擊畫面曝光

Sounds of battle in Kyiv this early morning. pic.twitter.com/ROBEfqAsnX

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間25日晚間警告,俄軍恐怕在天亮前發動「暴風般襲擊」,一舉攻下首都。兩軍徹夜交戰,基輔及周邊地區當晚至26日凌晨爆炸聲四起,光是西北部就發生逾50起爆炸及槍響,上空火光不斷,終於在將近凌晨5點時回歸平靜。但據CNN報導,停火約45分鐘後,基輔靠近市中心的位置在當地時間凌晨5時45分(台灣時間上午11時45分)又爆出槍響。

《福斯新聞》派往烏克蘭的記者因斯特(Trey Yingst)於當地時間6時出頭在推特上傳影片,可見基輔天還微亮時傳出陣陣槍響,因斯特說明,在猛烈槍聲之下,他們不得不暫時轉移陣地,到其他地點進行連線報導。

We had to temporarily move our live position inside amid heavy gunfire. pic.twitter.com/q05OufUML6