距烏國僅32km！白俄衛星照驚現整齊長條方塊　150直升機正排隊集結

▲Maxar在25日發現,白俄羅斯與烏克蘭的邊境出現大量的地面部隊和約150架運輸直升機。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國衛星圖像公司Maxar在25日發現,距離烏克蘭邊境只有大約32公里的白俄羅斯的霍伊尼基(Chojniki),部署了大量的地面部隊和約150架運輸直升機。

About 150 transport helicopters and ground troops are about 32 kilometers from the Belarusian-Ukrainian border, in southern #Belarus, according to satellite images from Maxar released by Reuters pic.twitter.com/b6YDgjpx3w