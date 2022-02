PornHub「制裁俄羅斯」消息網瘋傳！　實測真相曝光

▲網友聲稱「PornHub」制裁俄羅斯。(圖/翻攝推特)

俄羅斯入侵烏克蘭引發美國、歐盟等國制裁,戰爭行徑也在推特上引起網友砲轟討論,全球最多人使用的成人網站「PornHub」也傳出「制裁俄羅斯」,像是網路位址只要是在俄國登錄,使用「PornHub」就會出現烏克蘭國旗等。不過不少網友實測後,證實只是假消息,但仍吸引許多網友討論。

隨著全球多國宣布新一輪制裁,推特25日開始流傳「PornHub」也力挺烏克蘭的消息,聲稱俄羅斯網友上該網站只能看到一片空,「搜索無結果」,或是俄羅斯用戶登入後,頁面會出現一則「無法查看內容」後面加上烏克蘭藍黃國旗的訊息。

相關消息開始瘋傳,不久後一名網友表示,自己使用VPN以俄國IP位址登入,卻發現一切使用仍然正常,沒有出現任何異樣;另一名網友表示自己使用也沒異常,在俄羅斯的友人也回報說還是能正常享受成人影片。

Sadly, this is fake news. Can be confirmed fake by using a VPN to route through to PornHub with a Russian IP address.



However, PornHub 100% SHOULD do this. Is there any way to pressure them into doing so? https://t.co/NZsjLRp64h