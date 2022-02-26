PornHub「制裁俄羅斯」消息網瘋傳！　實測真相曝光

▲網友聲稱「PornHub」制裁俄羅斯。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發美國、歐盟等國制裁，戰爭行徑也在推特上引起網友砲轟討論，全球最多人使用的成人網站「PornHub」也傳出「制裁俄羅斯」，像是網路位址只要是在俄國登錄，使用「PornHub」就會出現烏克蘭國旗等。不過不少網友實測後，證實只是假消息，但仍吸引許多網友討論。

隨著全球多國宣布新一輪制裁，推特25日開始流傳「PornHub」也力挺烏克蘭的消息，聲稱俄羅斯網友上該網站只能看到一片空，「搜索無結果」，或是俄羅斯用戶登入後，頁面會出現一則「無法查看內容」後面加上烏克蘭藍黃國旗的訊息。

相關消息開始瘋傳，不久後一名網友表示，自己使用VPN以俄國IP位址登入，卻發現一切使用仍然正常，沒有出現任何異樣；另一名網友表示自己使用也沒異常，在俄羅斯的友人也回報說還是能正常享受成人影片。

Sadly, this is fake news. Can be confirmed fake by using a VPN to route through to PornHub with a Russian IP address.



However, PornHub 100% SHOULD do this. Is there any way to pressure them into doing so? https://t.co/NZsjLRp64h — Matthew Chapman (@fawfulfan) February 25, 2022

PH nie wprowadził bana dla Rosjan. Sprawdziliśmy na kilku łączach i mamy też info od osób z Rosji, które mogą się tam dostać bez przeszkód.



Na foto to co widać z .ru po wejściu.



Ale w PH pracują śmieszki, więc może pociągną ten temat, kto wie. pic.twitter.com/0qBIUUrTsc — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) February 25, 2022

▲多方實測後證實為假消息。

之後闢謠消息開始出現，經過許多個人和網站實測後，證實沒有發生異常狀況，但也表示說不定「PornHub」可能正在醞釀一些措施，「只是我們還沒看到而已」。