記者王佩翊/編譯

南海戰略局勢感知計劃26日在推特指出,美國海軍的拉爾夫·約翰遜號驅逐艦(USS Ralph Johnson,DDG-114)出現在台灣海峽的南部,目前正在穿越台灣海峽。此外,美國海軍還派出了一架EP-3E電子偵察機到台灣海峽南口進行情報支持。

▲美軍驅逐艦正在台灣海峽上。(圖/推特/@SCS_PI)



USS Ralph Johnson (DDG-114) is transiting the #TaiwanStrait, with an USN EP-3E providing ISR support from the south. pic.twitter.com/EsnIG4E66Y