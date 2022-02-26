向黑幫借80萬「一周要還百萬」　竹聯會長賞巴掌「整臉瘀青」

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局查出竹聯幫東堂成員，日前向被害人追討債務，對方卻置之不理，竟夥同友人將被害人誘騙至信義區嘉興街1處宮廟，但因談判破局，東堂成員竟然將被害人綑綁，並徒手以及持棍棒凌虐對方，並逼被害人簽下本票，直到隔天才獲釋，其中1嫌還涉及近日發生的南港槍擊案。

警方調查，平時以竹聯幫東堂成員自居的26歲林姓男子，因借給24歲的沈姓男子80萬元，一周後竟然追討1百萬元，對方還不出錢，竟然直接找來35歲的竹聯幫東堂東旭會的周姓會長，將沈姓男子約到信義區嘉興街的1處宮廟商討債務事宜。

▲竹聯幫東堂成員借被害人80萬，一周竟要對方還款百萬，還將人囚禁凌虐。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是沈姓男子到場後，卻被林、周以及24歲的朱姓男子等人到場，談判未果後直接將沈姓被害人綑綁控制行動，並以徒手以及棍棒痛毆沈姓男子，造成沈全身多處擦挫傷，另外臉部也被打到多處瘀青，幾乎被人打成「豬頭」，事後還被逼簽1百萬元的本票。

周姓嫌犯等人最後凌虐完沈姓被害人後，才在次日將沈姓男子載至新北市八里區，沈姓男子獲釋後立刻報警處理，警方獲悉後也隨即組成專案小組展開追查。警方在24日見時機成熟，於是前往逮捕周姓男子等8人到案。

▲警方逮捕周姓男子等8名嫌犯到案，事後還搜出「竹東」的項鍊。（圖／記者邱中岳翻攝）

並且當場查扣新台幣40萬元以及甩鞭、折疊刀、子彈以及空白支票，最後還發現毒品等證物，還在其中1名嫌犯家中搜出「竹東」的項鍊，警方懷疑暗喻為「竹聯幫東堂」，訊後依照《組織犯罪條例》、毒品、恐嚇以及傷害等罪嫌，將8嫌移送地檢署偵辦。

警方指出，其中1名涉案的朱姓男子，竟然還曾經出現在南港槍擊案現場，當時還隨友人前往助陣，另外，警方也鎖定，周姓會長還在大安區經營開發公司，主要從事土地開發，懷疑幫派組織活動據點，也將持續監控。

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