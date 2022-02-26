快訊／基輔爆發「逾50次機關槍掃射和爆炸」　衝突持續近10分鐘

BREAKING: There are reports of shots and explosions near Beresteiska in Kiev.



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記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭首都基輔在當地時間26日凌晨傳出多聲巨響。當局聲稱，基輔的西北部地區發生了逾50次的爆炸與槍擊，而東部郊區也有衝突發生。

BREAKING: Footage from the Metro station Beresteiska in #Kiev - ZN



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綜合烏克蘭媒體報導，烏克蘭國家特別通訊局26日證實，基輔的舒里亞夫卡地區（Shuliavka）和基輔動物園（Kiev Zoo）在清晨3點左右，爆發逾50次的機關槍掃射和爆炸，衝突持續將近10分鐘。

從網上流出的畫面可見，這幾場爆炸的威力都十分巨大，爆炸發生後現場噴發出橘紅色的火光，熊熊烈火映紅了整個夜空，甚至隔著幾公里都能看到沖天的火光。白俄媒體Nexta指出，基輔當局目前已發布指示，要求舒里亞夫卡地區的民眾呆在家里或避難所，不要外出。

KYIV: Heaviest fighting tonight appears to be around the Bereisteyskaya metro station. Beyond multiple videos of explosions and gunfire, the fighting is apparent on Google Maps traffic data. pic.twitter.com/nk2QVkMEmG — Conflict News (@Conflicts) February 26, 2022

另外，臨近烏克蘭某軍事單位的布列斯特地鐵站（Beresteiska）也發生了街頭衝突，當地媒體指出，地鐵站附近的一座橋樑已被俄軍炸毀。烏克蘭軍方隨後在網上證實，俄軍對布列斯特地鐵站附近的軍事單位發動了襲擊，但烏軍已將其擊退。

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