北約不忍了！首度啟動「反應部隊」防衛　喊話俄羅斯：立即停火

▲北約為回應俄烏之戰，首度啟動反應部隊。（圖／北約官網）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯軍隊24日對烏克蘭發動攻擊，正式引發俄烏戰事，各國為了力挺烏克蘭，紛紛宣布制裁俄羅斯。而在此次衝突中扮演重要角色的北約（NATO）25日舉行峰會，並決定首度正式啟動由多國聯合組成的「北約反應部隊」，同時向俄國喊話，要求撤軍。

北約反應部隊（NATO Response Force）包含陸海空三軍與特種部隊，該部隊建立於2003年，旗下還包含了第一常備北約海上集群。北約組織最高指揮官沃爾特斯（Tod Wolters）發表聲明表示，啟動北約反應部隊是歷史性的時刻。不過北約反應部隊尚未部署，目前仍處於待命狀態，反應部隊的啟動並不代表任何部隊會直接進入烏克蘭作戰。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）25日強調，北約會竭盡所能捍衛每一個同盟國，包含烏克蘭在內，同時也會保護北約的每一寸領土，並稱北約反應部隊已經首次啟動，以回應俄羅斯的持續進攻。

他強調，俄羅斯的行為已經遠遠超過攻擊烏克蘭，而是在挑戰北約的安全核心價值，所以北約更認真看待這件事，並首次在集體防禦背景下，部署北約反應部隊。據悉，北約反應部隊的規模可能來到4萬人。

斯托爾滕貝格同時也再次向俄羅斯喊話，要求停止對烏克蘭的攻擊。他表示，「我們呼籲俄羅斯停止這場毫無意義的戰爭，立刻停止攻擊，並從烏克蘭撤出所有軍隊，重新回到談判。」

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