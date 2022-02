俄軍恐動用「炸彈之父」攻烏　威力相當於44噸TNT！能瞬間蒸發人體

▲俄羅斯的「炸彈之父」威力相當於44噸的TNT炸藥。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯對烏克蘭發動全方位攻擊已進入第3天,但在烏軍頑強抵抗下,俄方至今仍未拿下基輔。西方官員擔憂表示,若烏克蘭局勢未按計劃發展,俄國總統普丁有可能會動用有「炸彈之父」之稱的超級武器上場,而這個威力極大的空爆燃燒彈有能力在短時間內讓人體蒸發、內臟粉碎。

There are reports Vladimir Putin is considering the use of the terror weapon: "Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power", better known as:



The Father of all Bombs (FOAB).



It's Thermobaric with a est blast yield of 44 tons TNT, akin to a small tactical nuke.#UkraineCrisis pic.twitter.com/YX8ViRyZw3