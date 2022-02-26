俄軍恐動用「炸彈之父」攻烏　威力相當於44噸TNT！能瞬間蒸發人體

▲俄羅斯的「炸彈之父」威力相當於44噸的TNT炸藥。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭發動全方位攻擊已進入第3天，但在烏軍頑強抵抗下，俄方至今仍未拿下基輔。西方官員擔憂表示，若烏克蘭局勢未按計劃發展，俄國總統普丁有可能會動用有「炸彈之父」之稱的超級武器上場，而這個威力極大的空爆燃燒彈有能力在短時間內讓人體蒸發、內臟粉碎。

There are reports Vladimir Putin is considering the use of the terror weapon: "Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power", better known as:



The Father of all Bombs (FOAB).



It's Thermobaric with a est blast yield of 44 tons TNT, akin to a small tactical nuke.#UkraineCrisis pic.twitter.com/YX8ViRyZw3 — Alex Tiffin (@RespectIsVital) February 25, 2022

綜合外媒報導，被稱為「炸彈之父」（Father of All Bombs）的「空投高功率真空炸彈」，是俄羅斯用奈米科技秘密研發的武器，其威力相當於44噸的TNT炸藥，而且炸彈在半空中爆炸後，會產生超音波衝擊波和極高溫，將附近的一切物體燒成灰燼。

報導援引俄軍之前的說法指出，這個超級武器有能力在短時間內蒸發人體，並讓體內的所有內臟粉碎，是世上最強大的非核武器之一。西方官員在採訪中表示，「我十分擔心，若俄軍侵烏的時程和進度未達普丁的目標時，他們就會不顧西方軍隊所訂定的必要性、相稱性和法治原則，對烏克蘭使用暴力。」

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