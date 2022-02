烏軍英雄「手動引爆」炸彈　毀橋阻俄軍推進！無線電和同袍道別

▲史卡昆手動引爆炸彈,和橋梁一起炸毀。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭並攻破首都基輔,一名英勇的烏軍士兵為了阻擋俄軍繼續深入推進,自願承擔引爆橋梁任務,犧牲自己生命阻斷俄軍去路,英雄事蹟立刻傳開。

綜合外電報導,由於俄軍不斷從北、東、南面深入烏克蘭國土,許多橋梁在戰事中被烏軍炸毀,目的就是要增加俄軍渡河難度並拖緩戰事。其中一座橋梁海尼切斯基(Henichesky),烏軍趕在俄軍來前剛在橋上布好炸彈,俄軍就已經抵達要準備過橋,烏軍士兵沒有多餘時間完全撤退再從遠端炸毀橋梁。

此時特種營一名工程兵史卡昆(Vitaly Vladimirovich Skakun)仍在橋上,他判斷情勢後透過無線電回報,表示自己會留在橋上手動啟動炸彈,說完後就和同袍們道別。

之後橋梁爆炸塌毀,俄軍被阻斷去路,史卡昆的事蹟也很快傳開,許多人紛紛以英雄稱呼他,不少網友表示俄烏開戰後,許多烏軍的英勇犧牲都讓人動容,光是25日當天加上史卡昆的事蹟,就有3則新聞讓他落淚。

Vitaly Skakun is hailed as a hero after sacrificing his life to blow up the Henichesky Bridge.



The bridge was mined but a Russian column was advancing and there was no time to detonate it remotely.



Skakun radioed his unit and told them he would do it manually, saying goodbye. pic.twitter.com/6gqIFxlc01