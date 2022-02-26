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烏軍英雄「手動引爆」炸彈　毀橋阻俄軍推進！無線電和同袍道別

▲▼烏軍英雄「手動引爆」炸彈！　癱瘓橋梁阻俄軍推進。（圖／翻攝推特）

▲史卡昆手動引爆炸彈，和橋梁一起炸毀。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭並攻破首都基輔，一名英勇的烏軍士兵為了阻擋俄軍繼續深入推進，自願承擔引爆橋梁任務，犧牲自己生命阻斷俄軍去路，英雄事蹟立刻傳開。

綜合外電報導，由於俄軍不斷從北、東、南面深入烏克蘭國土，許多橋梁在戰事中被烏軍炸毀，目的就是要增加俄軍渡河難度並拖緩戰事。其中一座橋梁海尼切斯基（Henichesky），烏軍趕在俄軍來前剛在橋上布好炸彈，俄軍就已經抵達要準備過橋，烏軍士兵沒有多餘時間完全撤退再從遠端炸毀橋梁。

此時特種營一名工程兵史卡昆（Vitaly Vladimirovich Skakun）仍在橋上，他判斷情勢後透過無線電回報，表示自己會留在橋上手動啟動炸彈，說完後就和同袍們道別。

之後橋梁爆炸塌毀，俄軍被阻斷去路，史卡昆的事蹟也很快傳開，許多人紛紛以英雄稱呼他，不少網友表示俄烏開戰後，許多烏軍的英勇犧牲都讓人動容，光是25日當天加上史卡昆的事蹟，就有3則新聞讓他落淚。


 

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