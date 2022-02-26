俄羅斯入侵惡夢！　烏克蘭奧運銀牌正妹痛訴：從沒這麼害怕過





▲烏克蘭空手道國手特留加痛批俄羅斯。（圖／翻攝Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭空手道國手特留加（Anzhelika Terliuga）去年在東京奧運，擊敗我國好手文姿云拿下空手道銀牌，她25日在Instagram發生痛斥俄羅斯入侵自己國家，造成許多烏克蘭人死亡，她還說，「我知道俄羅斯不是我們的敵人，我們的敵人是有長臉的」，將矛頭指向俄國高層和總統普丁。

特留加在文中寫道，在開戰當天清晨5點她就被炸彈轟炸聲嚇醒，如今全世界都看到俄羅斯的坦克、戰機、直升機開進烏克蘭，「不敢相信我從來沒有這麼害怕過」。住在俄軍攻擊重點城市敖德薩（Odessa）的她說，轟炸持續不斷，烏克蘭全境都在對抗入侵者，但到底該怎麼做，「我不知道」。

戰爭開打後許多人特地詢問特留加人是否安全，她說「當然不安全」，對她和烏克蘭人民而言真正有幫助的，是大家應該對自己國家的人民廣傳在烏克蘭發生的真實情況。

▲▼特留加在Instagram中痛批俄羅斯入侵，希望全球讓俄國付出沉痛代價。（圖／翻攝Instagram）

「我知道俄羅斯不是我們的敵人，這些敵人是有頭有臉的！而且我真心希望這個世界還有正義」，特留加表示她希望這些發起戰爭的人最後都必須付出沉痛代價，也呼籲全球幫助烏克蘭，「不只是發言和制裁！我們必須現在就阻止這場噩夢！」

特留加也呼籲俄羅斯公民，不要再保持沉默，起身阻止自己的政府繼續侵略他國，「是你們政府的人決定我們『需要被拯救』的」，「我和我的家人不需要任何人幫忙，直到你們來了！」

特留加的發文迅速吸引2.5萬人按讚，不只特留加，烏克蘭從政界到民間，也有許多人在對外發聲，希望國際社會盡快出重手幫忙。