聲援烏克蘭！　巴黎鐵塔等知名地標打「藍黃國旗」燈光

▲巴黎鐵塔點燈,聲援烏克蘭 。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注,除多國祭出制裁外,全球各地知名地標建築物在24日晚間也紛紛打起藍黃兩色燈光,投射巨型烏克蘭國旗聲援烏克蘭。法國巴黎的艾菲爾鐵塔也在25日晚間響應。

Solidarity.



Buildings around the world are lit up with the colours of the Ukrainian flag to show solidarity following the Russian invasion of Ukraine



Cinquantenaire Park in Brussels

The Colisseum in Rome

Flinders Street Station in Melbourne

Foreign Affairs Ministry in Skopje pic.twitter.com/41PPFQhBf0