「俄羅斯把台灣當做對手？」　包承柯：經濟制裁是刷存在感

▲台灣經濟制裁俄羅斯，陸學者認為是對美政治表態大於實質制裁效果。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國宣佈跟盟友一起制裁俄羅斯，台灣參與其中，跟著國際社會一起對俄羅斯發動經濟制裁，實際上作用有多大？接受《ETtoday新聞雲》記者訪問多位大陸學者分析，台灣制裁俄羅斯只是政治跟風，跟美國表態忠誠度，實際影響很小。反倒是烏克蘭問題解決之後，美俄關係一定會重新修復，台灣未來在進口能源有沒有可能面臨報復？俄羅斯是否有把台灣當做對手？都是可以思考的問題。

美國宣布制裁俄羅斯，將與歐盟、澳、日、加、英、紐西蘭、台灣密切合作，對俄實施出口管制。經濟部長王美花表示，將按照瓦聖納協議規定，對於俄相關出口嚴厲審查，經濟部會與盟友共同協調確認其他制裁的進一步措施。但根據資料顯示，台對俄出口佔0.3%，進口佔1.3%，去年台灣對俄羅斯出口總額是13億美元。

▲歐美祭出經濟制裁，截至目前，沒有把俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。（圖／路透）

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的上海東亞研究所助理所長包承柯指出，台灣和俄羅斯之間的貿易額數量很小，制裁效果沒有什麼價值。 「台灣這次真的沒必要跟著美國表達自己立場，去國際刷存在感，都是自作多情。」

包承柯進一步分析，俄羅斯是安全理事會裡面的常任理事國，美國今天看似制裁俄羅斯，明日等烏克蘭問題處理好，美俄又會重新出現新的關係，既「對抗又合作」戰略態勢。未來，俄羅斯對於「台灣問題」依然有發聲的機會，台灣跟著制裁之後有沒有可能面臨報復（進口能源）？俄羅斯是否有把台灣當做對手？都是可以思考的問題。

不過，據經濟部資料顯示，國內石油庫存充足還有75天，上半年天然氣採購充足，8、9月後需要到現貨市場少量採購。目前天然氣主要來源是卡達、澳洲、印尼，與俄羅斯有一個中長期合約，將在3月到期。

▲俄羅斯與台灣進出口體量小，芯片影響性也不高。（示意圖／達志影像／美聯社）

接受訪問的武漢華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波分析，「實質作用實在太小了！」第一，俄羅斯沒有製造自己的手機；第二，俄羅斯國防安全用的武器芯片跟台灣製造也沒有關聯，可能在半導體、計算機芯片有影響，但台對俄進出口總體十分小。

陳波強調，「台灣所謂的制裁就是跟風，跟美國表態，政治意味很濃，經濟意味可以忽略不計。」

台灣宣佈跟西方國家制裁俄羅斯，蔡英文政府實際盤算？大陸知名國際關係學者時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問認為，「如果蔡英文用主權國家身份『實際』參加西方對俄制裁，干預烏東事務，只會加劇中國政府和中國人民對民進黨當局的敵意。」

至於美國是否真的讓台灣參加西方對俄制裁？時殷弘說，還得看最後才知道。台灣現在很多事情就是要向美國表忠心，主要目的是加強台灣自衛能力，最終推動美國承擔用美軍保護台灣的義務。

▼過去談到「台灣問題」普丁多次表態支持大陸。（圖／路透）

相關閱讀：

俄羅斯仍未被逐出SWIFT！烏國外長怒了：你們也沾染無辜民眾的鮮血