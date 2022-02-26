F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

記者蘇晟彥／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭自24日發起軍事行動引起國際關注，除了各國元首、藝人紛紛發聲希望停止戰爭外，波蘭遊戲工作室11 bit Studio也發出公告「聲援烏克蘭」，並表示旗下遊戲《這是我的戰爭》（This War of Mine）將捐出一週銷售額給烏克蘭紅十字會，並以「F**k the war」的標語強烈表達反戰訴求。

以2014年出品《這是我們的戰爭》（This War of Mine）而受到歡迎的「11 bit studio」，在25日於官方Twitter上發出聲明「聲援烏克蘭」，在公告中指出，「在今天俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭，身為一個遊戲發行商，更是『反戰』遊戲『這是我們的戰爭』公司，對於正在受難的人民我們感到痛苦」接著他們說，我們在此聲明我們將會站在烏克蘭這方，堅決反抗侵略他們的俄羅斯，而文字一定是空泛且沒有任何意義的行為，所以在接下來的七天內，所有從《這是我們的戰爭》獲得的營利，包含DLC的販售，我們都將捐贈給烏克蘭紅十字會去幫助這些需要的人，最後並附上一個斗大的「F**k the war」在結尾。

對此，許多玩家在看到聲明後都紛紛以購買遊戲並遊玩表達對俄羅斯侵略的行為表達不滿，11 bit studio也將在7日後公布所捐贈的金額。

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