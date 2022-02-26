　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

記者蘇晟彥／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭自24日發起軍事行動引起國際關注，除了各國元首、藝人紛紛發聲希望停止戰爭外，波蘭遊戲工作室11  bit Studio也發出公告「聲援烏克蘭」，並表示旗下遊戲《這是我的戰爭》（This War of Mine）將捐出一週銷售額給烏克蘭紅十字會，並以「F**k the war」的標語強烈表達反戰訴求。

▲▼ 11 bit studio

以2014年出品《這是我們的戰爭》（This War of Mine）而受到歡迎的「11 bit studio」，在25日於官方Twitter上發出聲明「聲援烏克蘭」，在公告中指出，「在今天俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭，身為一個遊戲發行商，更是『反戰』遊戲『這是我們的戰爭』公司，對於正在受難的人民我們感到痛苦」接著他們說，我們在此聲明我們將會站在烏克蘭這方，堅決反抗侵略他們的俄羅斯，而文字一定是空泛且沒有任何意義的行為，所以在接下來的七天內，所有從《這是我們的戰爭》獲得的營利，包含DLC的販售，我們都將捐贈給烏克蘭紅十字會去幫助這些需要的人，最後並附上一個斗大的「F**k the war」在結尾。

對此，許多玩家在看到聲明後都紛紛以購買遊戲並遊玩表達對俄羅斯侵略的行為表達不滿，11 bit studio也將在7日後公布所捐贈的金額。

▲▼ 11 bit studio

►►電競雲有YT頻道囉，快訂閱起來 

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
畫面曝！俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人驚扒開鐵餅搶救
快訊／普丁呼籲：烏克蘭軍隊撤換基輔「領導階層」
昆凌秀出「第3胎大孕肚」　曝手上亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

俄國為什麼敢打烏克蘭　盾牌牙醫：因為有自以為俄國人的烏克蘭人

烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

共機侵擾我國空域39天183架次　黃偉哲：不接受挑戰國家尊嚴

「蔣萬安面對二二八講空話」　顏若芳：現在不需「蔣軟爛話」

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

陳庭妮爬山被求婚大喊：很累欸　曝和胡宇威婚禮「想走南法風」

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

俄國為什麼敢打烏克蘭　盾牌牙醫：因為有自以為俄國人的烏克蘭人

烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

共機侵擾我國空域39天183架次　黃偉哲：不接受挑戰國家尊嚴

「蔣萬安面對二二八講空話」　顏若芳：現在不需「蔣軟爛話」

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

烏俄之戰「台灣緊張什麼？」　張競：別上演「走調」的國安樂章

不斷更新／歐盟宣布凍結普丁在歐資產　北約首度啟動反應部隊

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

台開證實「已發不出薪水」　跳票累計達10億、下週還有8億

陸軍砲長騙20歲女兵「有空拍機！快躲起來」　下秒拉進庫房性侵

車臣領導人宣布：出兵烏克蘭！1萬人誓師片曝光　要他向普丁道歉

【圖看戰火】俄羅斯坦克壓境　烏克蘭要談判「人民拿起機槍」

貫徹檢察一體 檢調廉巨頭會議 查察選舉 統一追訴標準

烏克蘭前總統扛AK-47走上基輔街頭　大罵普丁「瘋狂又邪惡」

烏克蘭撐2天「台灣開戰撐多久？」　網：說空襲打爛一律軍盲

軟萌巴巴里獼猴和主人吃播　深情凝望馬麻眼神超有愛❤

政治熱門新聞

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

俄國為什麼敢打烏克蘭　盾牌牙醫分析原因

烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

《這是我的戰爭》聲援烏克蘭

烏俄開打　蔡正元6點斷言台灣免擔心

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

快訊／新北＋1住板橋　任公司顧問「匡列職場28人」

更多熱門

相關新聞

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

俄羅斯持續進攻烏克蘭，烏克蘭首都基輔已經進入「防禦狀態」。有外國媒體曝光，車臣共和國準備向烏克蘭派遣超過1萬名士兵參戰，車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）甚至向烏克蘭總統澤倫斯基喊話，要求澤倫斯基向俄羅斯總統普丁道歉。

【圖文】俄軍壓境　烏克蘭人民拿起機槍

【圖文】俄軍壓境　烏克蘭人民拿起機槍

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

烏克蘭前總統罵普丁　瘋狂又邪惡

烏克蘭前總統罵普丁　瘋狂又邪惡

不斷更新／歐洲理事會：暫停俄羅斯成員資格

不斷更新／歐洲理事會：暫停俄羅斯成員資格

關鍵字：

這是我的戰爭烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

印尼6.2強震！至少7死85傷　410座建築倒塌

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

即／烏克蘭有意談判　俄羅斯：放下武器就談判

俄羅斯兵臨城下　烏克蘭盼改到華沙談判

俄侵烏　安倍：預告中將如何對台

後悔晚買！冷氣團發威「2家電」用過回不去

大咖夫妻傳3月官宣離婚！　男方曾為她棄經紀人女友

烏克蘭總統：世界最強國在旁觀

更多

最夯影音

更多
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面