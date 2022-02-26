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【圖看戰火】俄羅斯坦克壓境　烏克蘭要談判「人民拿起機槍」

▲▼烏克蘭軍隊動員守衛基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭軍隊動員守衛基輔。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

俄羅斯總統普丁發動大規模入侵行動，夾攻烏克蘭，轉眼間，大軍於25日已經壓境首都基輔，聲稱已經完成封鎖基輔地區，其中一支部隊距離市中心甚至只有32公里。烏克蘭總統心痛，「我們孤軍奮戰」，當晚也被認為將是戰爭中最艱困的一天，政府徵召人民拿起機槍、製作燃燒彈對抗敵人，有一對男女也在生死之際決定結婚，「死前希望在一起」手持步槍勇猛為國作戰。

根據烏克蘭國防部25日的統計，至今已經至少有超過1000名軍人陣亡。聯合國並稱，烏克蘭有25死、102傷，共128名平名傷亡；已有超過5萬烏克蘭人逃亡成為難民。

▼烏克蘭基輔一對情侶在戰火中結婚、市民拿起步槍抗敵。（圖／路透）

▲▼烏克蘭一對夫妻結婚，拿起槍作戰。（圖／路透）

▲▼烏克蘭基輔發機槍給民兵。（圖／路透）

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▼烏軍激戰俄軍。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲烏俄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍空襲後冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的軍事設施受到攻擊，造成雷達等設備受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲　▼俄羅斯開戰，烏克蘭戰火。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的軍事設施受到攻擊，造成雷達等設備受損。（圖／達志影像／美聯社）

▼烏克蘭基輔遭遇攻擊，烏軍動員。（圖／路透）

▲▼基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄軍入侵，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯入侵烏克蘭。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

▲▼烏俄。（圖／路透）

▲▼基輔平民住宅區遭砲擊。（圖／路透）

▲▼基輔平民住宅區遭砲擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭軍隊，基輔。（圖／路透）

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▼烏克蘭逃難潮。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏克蘭首都基輔現況曝光，加油站大排長龍，車站出現人潮，提款機也在排隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏克蘭首都基輔現況曝光，加油站大排長龍，車站出現人潮，提款機也在排隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭人抱著寵物逃離家園。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭人抱著寵物逃離家園。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一位婦女受傷頭包紗布。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭現狀。（圖／路透社）

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▼俄軍全面夾攻！烏克蘭國土遭戰火摧殘。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭,俄羅斯,俄烏,哈爾科夫,Kharkiv。（圖／路透）

▲▼烏克蘭,俄羅斯,俄烏,哈爾科夫,Kharkiv。（圖／路透）

烏克蘭士兵在馬里烏波爾（Mariupol）搭乘軍車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

▲▼俄羅斯戰車,戰車,俄烏戰爭（圖／路透）

▲　▼俄羅斯開戰，烏克蘭戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭政府軍在車諾比核電廠附近城鎮進行演習。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

►看更多【烏克蘭政府：今晚俄軍坦克將砲擊基輔　「戰爭中最艱困的一天」】

▼俄羅斯出現反戰潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯出現反戰潮。（圖／路透）

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