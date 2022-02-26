【圖看戰火】俄羅斯坦克壓境　烏克蘭要談判「人民拿起機槍」

▲烏克蘭軍隊動員守衛基輔。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

俄羅斯總統普丁發動大規模入侵行動，夾攻烏克蘭，轉眼間，大軍於25日已經壓境首都基輔，聲稱已經完成封鎖基輔地區，其中一支部隊距離市中心甚至只有32公里。烏克蘭總統心痛，「我們孤軍奮戰」，當晚也被認為將是戰爭中最艱困的一天，政府徵召人民拿起機槍、製作燃燒彈對抗敵人，有一對男女也在生死之際決定結婚，「死前希望在一起」手持步槍勇猛為國作戰。

根據烏克蘭國防部25日的統計，至今已經至少有超過1000名軍人陣亡。聯合國並稱，烏克蘭有25死、102傷，共128名平名傷亡；已有超過5萬烏克蘭人逃亡成為難民。

▼烏克蘭基輔一對情侶在戰火中結婚、市民拿起步槍抗敵。（圖／路透）



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▼烏軍激戰俄軍。（圖／路透、達志影像／美聯社）



▼烏克蘭基輔遭遇攻擊，烏軍動員。（圖／路透）



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▼烏克蘭逃難潮。（圖／路透、達志影像／美聯社）



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▼俄軍全面夾攻！烏克蘭國土遭戰火摧殘。（圖／路透、達志影像／美聯社）

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▼俄羅斯出現反戰潮。（圖／路透）



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