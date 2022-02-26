不斷更新／歐盟宣布凍結普丁在歐資產　北約首度啟動反應部隊

記者柯沛辰／綜合報導

【更新時間03：32】

烏克蘭駐美大使表示，烏克蘭正在收集俄羅斯的罪行證據，準備提交國際法庭。

【更新時間03：04】

烏克蘭總統澤倫斯基當地時間25日晚間通過社交媒體表示，他剛與美國總統拜登進行了40分鐘的通話，雙方就烏克蘭局勢及國防領域的合作展開討論。

澤倫斯基還說，在稍早的時候，他曾與波蘭、英國、瑞典、芬蘭以及歐盟領導人通話。

▼烏克蘭軍隊動員守衛基輔。（圖／路透）

▼澤倫斯基與美國通話。（圖／取自澤倫斯基推特）



【更新時間02：28】

歐盟宣布，歐盟27個成員國就對俄進一步制裁達成共識，將在當地時間周五（2/25）凍結俄羅斯總統普丁和俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在歐洲的資產。

【更新時間02：20】

美國總統拜登出席北約領袖峰會，會後發聲明譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，呼籲俄羅斯立即停止軍事攻擊，並對此負起全部責任。北約表示，已經啟動一系列防禦計劃，並在東翼部署防禦性的陸地與空中軍力，以確保北約領土的安全。

這是北約歷史首次啟動反應部隊。



【更新時間01：26】

歐洲理事會在當地時間25日宣布暫停俄羅斯的成員資格，且裁決立即生效，即日起任何俄羅斯外交及俄羅斯官方代表將暫停參與泛歐組織主要機構的活動。

【更新時間00：32】

歐洲理事會澄清，俄羅斯仍然是歐洲理事會成員，也是歐洲理事會相關公約的締約國，只是相關權利被暫停。

【更新時間00：12】

意大利外交部長表示，歐洲理事會已將俄羅斯踢出該組織。

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