俄軍佔領車諾比！烏克蘭驚曝「測到輻射超標」　俄國防部回應了

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯國防部日前證實，俄軍已經攻佔了烏克蘭車諾比核電廠，不料烏克蘭國會不久後發布聲明，指稱俄軍控制車諾比後，多個地區輻射值「超出控制範圍」（exceeds control levels）。對此，俄國防部否認，表示該區域輻射值水平正常，軍方人員已與烏方人員商定，將共同確保核電站安全。

根據烏通社報導，烏克蘭國會聲明指稱，根據車諾比隔離區的輻射自動監測系統數據，多個觀測點的伽瑪輻射劑量率超出控制範圍，目前無法確定區域內輻射變化的原因，波動有可能是因為土地表面被破壞，因為大量重型軍事設備通過禁區，被污染的放射性塵埃進入空氣導致。

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

對此，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）證實，俄羅斯空降部隊確實完全控制了車諾比核電廠，並否認有輻射值超出控制範圍的情況，俄軍人員已與烏方核電站保護營軍人達成協議，將共同確保核電站的安全，工作人員目前將持續對設施進行正常維護、監測輻射情況。

科納申科夫進一步透露，俄軍在特別軍事行動中，已摧毀了烏克蘭118處軍事基礎設施，包含11個機場、13個指揮所和通信中心、14個防空導彈系統、36個雷達站等，並擊落5架戰鬥機、1架直升機、5架無人機；擊毀18輛坦克及其他裝甲車、7台多管火箭炮、41輛軍用特種車輛；擊沉5艘軍用船隻。

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