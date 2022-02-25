俄羅斯兵臨城下／烏克蘭拒在明斯克談判「希望改到華沙」

記者柯沛辰／綜合報導



【晚間23：54更新】

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，烏克蘭方面稱考慮在明斯克談判，隨後要求改到華沙，但現在「完全失聯了」。



【晚間23：23更新】



克里姆林宮發言人表示，烏克蘭拒絕在明斯克會談，希望在波蘭首都華沙舉行會議。

【晚間23：00更新】

據法新社最新消息，俄羅斯總統普丁25日在談話中呼籲，烏克蘭軍隊應推翻基輔領導階層，「不要讓新納粹分子（烏克蘭領導層）拿你們的孩子、妻子，甚至是老人作為人體盾牌。」

【晚間22：00更新】

烏克蘭內政部25日晚間宣布，烏克蘭軍用車輛正在持續進入基輔，準備防禦接近的俄羅斯軍隊，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也表示，基輔市已經進入「防禦階段」。

烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）表示，烏軍已在基輔向所有志願者發放至少1萬8000挺機槍。

【晚間20：51更新】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯準備派代表團到明斯克與烏克蘭會談，這是對烏克蘭總統澤連斯基宣稱準備討論烏克蘭中立化所作出的回應。

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【晚間20：31更新】

俄羅斯國防部表示，俄軍已經控制基輔附近的機場，並封鎖基輔西側，傘兵順利著陸。另外，俄羅斯國防部也譴責，基輔使用居民區來掩護砲兵射擊陣地，這是「戰爭罪」。

【晚間20：20更新】

據俄新社報導，俄對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）25日就俄羅斯開展特別軍事行動一事回應，西方人喜歡嘲諷俄羅斯人忍耐，不過俄羅斯人的忍耐是有限度的。

另據莫斯科迴聲廣播電台報導，納雷什金還表示，俄羅斯將在短期內讓烏克蘭「實現和平」，並防止歐洲發生更大規模的衝突。

【晚間19：40更新】

中國國家主席習近平25日下午與俄羅斯總統普丁通電話，除了支持俄烏透過談判解決問題，雙方也就烏克蘭問題交換意見。這是中國首度就烏克蘭局勢表態。普丁則在電話中談到烏克蘭問題的歷史經緯，並提及俄羅斯在烏東部地區採取特別軍事行動的情況和立場。

普丁指出，美國和北約長期無視俄羅斯合理安全關切，一再背棄承諾，不斷向東推進軍事部署，挑戰了俄羅斯的戰略底線。但俄方願意和烏克蘭展開高級別談判。

習近平表示，烏克蘭東部地區局勢急劇變化，已引起國際社會高度關注。中方將根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定自身立場，但呼籲應摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，因此中方支持俄方和烏克蘭通過談判解決問題。

習近平重申，有關中方尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的，也願同國際社會各方一道，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

▲俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平。（圖／路透）

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