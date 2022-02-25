俄羅斯仍未被逐出SWIFT！烏國外長怒了：你們也沾染無辜民眾的鮮血

▲庫列巴在Twitter上譴責，對將俄羅斯逐出SWIFT仍有疑慮的人，手上也沾染了烏克蘭無辜民眾的鮮血。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，歐美國家也祭出新一波對俄羅斯的制裁，不過沒有將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。對此，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）發文譴責，這些仍對將俄羅斯逐出SWIFT有疑慮的人，手上也沾了烏克蘭無辜民眾的鮮血。

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，引起國際高度關注，歐美各國也出言譴責，並發動經紀制裁，也有美國議員提出，可以將俄羅斯逐出SWIFT。烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲西方各國，中斷SWIFT與俄羅斯的聯繫。不過，雖然祭出新一波經濟制裁，仍未有將俄羅斯逐出SWIFT的消息出現，美國總統拜登對此回應，逐出SWIFT一直是制裁選項，但歐洲的盟友反對此舉。

對此，庫列巴在Twitter上表示，在這個方面上，他不客氣地說，對於把俄羅斯逐出SWIFT有疑慮的人，手上也都沾染了烏克蘭無辜民眾的鮮血，並在文末重申「BAN RUSSIA FROM SWIFT（將俄羅斯逐出SWIFT）」。

▼環球銀行金融電信協會目前仍沒有公認的替代方案。（圖／路透）



不過，台灣的網紅「財經網美」胡采蘋認為，將俄羅斯驅逐出SWIFT副作用相當大，會導致俄國出口的油氣等資源以本幣、歐元計價，因為盧布（俄羅斯本幣）的變動過大，沒人想拿到發生戰爭的國家貨幣，若使用歐元計價，則意味著歐元必須承擔這種波動。

胡采蘋指出，SWIFT制裁威力大的前提，是大家都用美元交易，這樣將俄羅斯逐出，才會顯得孤立，但若「這個也趕出去、那個也趕出去」，變成大家都不用美元交易，被趕走的人建立另一套交易系統，長期下來對美元體系會造成傷害，「尤其人民幣現在虎視耽耽。」

▼美國總統拜登表示，逐出SWIFT一直是制裁選項，但歐洲盟友反對。（圖／路透）



胡采蘋說明，在制裁小型經濟個體或個人的時候，SWIFT確實擁有強悍的力道，有如「山崩地裂、海嘯來襲」，若用來制裁中大型經濟體，還是要考慮到制裁發出後，對SWIFT本身的傷害有多大，當然能將人逐出，但必須承受的結果就是，更多人跑去其他的經濟體系，就必須考量自身是否能在這種狀況下維持競爭力。

▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）



SWIFT是1973年根據比利時法律、在比利時成立的協會，由25人組成的董事會管理，其中也包含俄羅斯金融、經濟學家，加入的事業體必須遵守歐盟規範，協會成立的最初目的為取代電傳（Telex），現在則有超過1.1萬間金融機構透過SWIFT，發送安全訊息、支付指令，目前無其他公認的替代方案。

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