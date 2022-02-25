悲壯的「倫」亡！　首都陷落，澤倫斯基：我會留在基輔

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俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」已持續超過24小時，美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，俄軍坦克已進入基輔。烏國總統澤倫斯基(Valerii Zaluzhn)在當地25日表態稱，他會留在首都基輔，因為他的軍隊正在基輔跟俄羅斯軍隊進行殊死戰。澤倫斯基形容，俄羅斯這次軍事行動是「二戰以來對歐洲國家的最大攻擊」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基誓言跟首都共存亡。（圖／路透）

澤倫斯基：我會留在基輔

「路透社」報導，俄羅斯24日對烏克蘭發起特別軍事行動之後，爆炸聲和槍聲淹沒了烏克蘭的主要城市，大約10萬人逃離。澤倫斯基在發表的一段錄影談話中說，「根據我們的訊息，敵人將我鎖定為第一目標，我的家人是第二目標。他們想透過消滅國家元首，在政治上徹底摧毀烏克蘭。」對此，澤倫斯基進一步表態說，他會留在首都基輔，他的家人也會留在烏克蘭。

對於澤倫斯基的安全問題，美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)報導，美國國務卿布林肯已表達口頭慰問。他說，「據我所知，澤倫斯基總統仍在烏克蘭履行他的職務。毫無疑問，我們擔心所有身在烏克蘭的朋友的安全。」英國政府已表示願意為烏國流亡政府及總統提供庇護。

《獨立報》報導，當地時間24日，英國首相強生被問到「英國是否會為流亡的烏克蘭政府提供庇護」時表示，「當然，我們會像之前一樣，盡我們的力量提供後勤或其他方面的支援。｜

▲烏克蘭總統辦公室公布的照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

俄羅斯軍隊向基輔挺進

澤倫斯基在影片中的談話裡同時透露，俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動以來，已有137名烏克蘭人喪生，另有316人受傷。CNN報導，烏克蘭政府顧問表示，25日稍早時，烏克蘭首都基輔遭到導彈攻擊。烏克蘭內政部副部長表示，爆炸是因為烏克蘭的「反導彈系統攔截擊落了一枚俄羅斯導彈」。

當地時間25日6時左右，烏克蘭首都基輔發生連續爆炸。俄軍坦克已抵達基輔周邊，烏軍炸毀了基輔附近一座橋樑。隨後，俄烏雙方爆發激戰。

「路透社」報導，烏克蘭國家核能管理部門表示，位於基輔以北約90公里的車諾比核電廠已被一支沒有番號標識的部隊接管，守衛核電廠的一支烏克蘭軍隊被解除武裝。該部門稱，目前沒有人員傷亡，也沒有造成任何破壞，輻射數值沒有發生變化。

國際目光聚焦俄烏

俄總統普丁宣布決定在頓巴斯地區發起特別軍事行動後，陸續傳出多條戰線激烈交鋒的消息，引發國際社會廣泛關注。繼美國、加拿大和歐洲一些國家之後，韓國、日本、印度等國也相繼針對上述軍事行動表態或宣布對俄實施經濟制裁。

韓國政府表示，就烏克蘭事態，將加入與對俄羅斯出口控制等經濟制裁，並且對本國受害企業進行貿易金融援助。日本TBS電視台網站報導，日本首相岸田文雄25日表示，「我們強烈要求俄羅斯立刻撤軍，遵守國際法。我們將與七國集團為首的的國際社會密切合作，強化制裁措施。」岸田文雄隨後公布對俄追加最新的制裁措施。