被導彈襲擊！加護病房移到防空洞　烏克蘭醫護「手動」維持新生兒呼吸

Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentinde yeni doğan bebekler, hastanedeki geçici bomba sığınağına taşındı. Hastanenin Yenidoğan birimi şefi Dr. Denis Surkov yaptığı kısa açıklamada, 'bu bizim gerçeğimiz.' dedi. pic.twitter.com/YpPYXHbeic — Mynet (@mynet) February 25, 2022



實習記者廖翊慈／綜合報導

俄軍轟炸烏克蘭，在過去24小時已有33處民間地點被擊中。位於烏克蘭東部第聶伯羅市一家兒童醫院，將新生兒加護病房移至臨時防空洞內，在醫療設備嚴重不足下，醫護人員只能透手動按壓呼吸器，以來維持新生兒的呼吸。

根據Daily Mail報導，烏克蘭東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州兒童醫院（Dnipropetrovsk Oblast Children’s Clinical Hospital）因戰火蔓延快速，只能將新生兒加護病房移至，作為臨時防空洞的地下是儲藏室。透過影片畫面，可以看出有10幾個新生兒，被毯子包裹著熟睡中，一旁幾位醫護人員有的手動按壓呼吸器，有的蹲在一旁或是抱在懷中悉心照料，讓嬰兒們睡得安穩，沒有任何哭泣。

▲▼醫護人員甚至只能透過手動方式維持新生兒呼吸，讓他們得以延續生命。（圖／翻攝自Mynet）

報導指出，這些嬰兒出生不到幾天，有的甚至才出生幾小時而已，新生兒加護病房主任Denis Surkov透過手機告訴外界，「這個儲藏室居然是新生兒的加護病房，你可以想像嗎？對於這個不得已的狀況我感到很困惑，戰爭讓我們很緊張，也很無助，但能怎麼辦，這就是現實。」

據悉，第聶伯羅市是烏克蘭遭到轟炸的10幾個城市中的其中一個，目前俄羅斯已經摧毀烏克蘭70幾個軍事基地，還有11家醫院，至少有137名烏克蘭人喪命。