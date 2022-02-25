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快訊／俄軍攻進基輔！距市中心剩9公里　烏克蘭籲民眾丟汽油彈反擊

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯侵烏第二天，美國於台灣時間25日上午指出，俄軍一支部隊距離烏克蘭首都僅剩32公里，恐怕將推翻政府。根據《英國廣播公司》（BBC）下午最新消息，烏克蘭稍早證實，俄軍已經殺進基輔。

▲▼ 疑似俄軍坦克殺進基輔。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 疑似俄軍坦克殺進基輔。（圖／翻攝自Twitter）

烏克蘭國防部在推特上發文表示，「敵人」位於市中心基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），呼籲當地民眾自製汽油彈反擊，同時建議其他民眾尋求掩護，不要離開房屋。

社群媒體上流傳的影片可見，疑似屬於俄軍坦克的通過基輔，這些畫面似乎是當地居民在家中拍下，BBC已經確認地點確實為奧波隆區。

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