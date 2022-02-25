俄軍偷穿烏克蘭軍服！攻下2烏軍卡車　朝基輔市中心移動

▲據傳，有烏克蘭軍隊遭俄羅斯攻下，並被迫「換裝」。圖為烏克蘭軍隊軍事演習。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《衛報》引述烏克蘭國防副部長Anna Maliar的發文報導，俄羅斯軍扣押了2輛烏克蘭武裝部隊的軍用卡車，並偷換上烏軍軍服，現在正驅車從奧波隆（Obolon）開往基輔市中心，而後方則是跟著一列的俄羅斯軍用卡車。

▲烏克蘭國防副部長Anna Maliar表示，俄羅斯軍隊攻下2輛烏克蘭軍用卡車後，竟換上烏克蘭軍服，企圖混淆視聽。（圖／推特／@tweetsNV）



另一方面，根據俄羅斯國防部表示，俄軍已經摧毀了18輛烏克蘭坦克、7套多管火箭系統以及41輛機動車輛，同時癱瘓11個軍用機場、13個指揮所、14台S-300與「奧黃蜂」防空導彈系統以及36個雷達站。俄軍也擊落了5架作戰飛機、1架直升機以及5架無人機。

根據《天空新聞》，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）宣稱，俄國侵烏首日並未攻下任何主要目標，且損失約450人。

Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, замаскувалися під наших військових та рухаються центром Києва.



Їхні дані на картинці.



Джерело: STERNENKO pic.twitter.com/eeWAvzblIb — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

The Russian military seized two vehicles of the Armed Forces of Ukraine, changed into Ukrainian uniform and are moving to the center of Kyiv. They are followed by a column of Russian military trucks, says Deputy Defense Minister. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

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