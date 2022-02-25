俄軍偷穿烏克蘭軍服！攻下2烏軍卡車　朝基輔市中心移動

▲據傳，有烏克蘭軍隊遭俄羅斯攻下，並被迫「換裝」。圖為烏克蘭軍隊軍事演習。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
根據《衛報》引述烏克蘭國防副部長Anna Maliar的發文報導，俄羅斯軍扣押了2輛烏克蘭武裝部隊的軍用卡車，並偷換上烏軍軍服，現在正驅車從奧波隆（Obolon）開往基輔市中心，而後方則是跟著一列的俄羅斯軍用卡車。
▲烏克蘭國防副部長Anna Maliar表示，俄羅斯軍隊攻下2輛烏克蘭軍用卡車後，竟換上烏克蘭軍服，企圖混淆視聽。（圖／推特／@tweetsNV）
另一方面，根據俄羅斯國防部表示，俄軍已經摧毀了18輛烏克蘭坦克、7套多管火箭系統以及41輛機動車輛，同時癱瘓11個軍用機場、13個指揮所、14台S-300與「奧黃蜂」防空導彈系統以及36個雷達站。俄軍也擊落了5架作戰飛機、1架直升機以及5架無人機。
根據《天空新聞》，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）宣稱，俄國侵烏首日並未攻下任何主要目標，且損失約450人。
Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, замаскувалися під наших військових та рухаються центром Києва.— НВ (@tweetsNV) February 25, 2022
Їхні дані на картинці.
Джерело: STERNENKO pic.twitter.com/eeWAvzblIb
The Russian military seized two vehicles of the Armed Forces of Ukraine, changed into Ukrainian uniform and are moving to the center of Kyiv. They are followed by a column of Russian military trucks, says Deputy Defense Minister.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022
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