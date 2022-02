俄軍偷穿烏克蘭軍服！攻下2烏軍卡車　朝基輔市中心移動

▲據傳,有烏克蘭軍隊遭俄羅斯攻下,並被迫「換裝」。圖為烏克蘭軍隊軍事演習。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

根據《衛報》引述烏克蘭國防副部長Anna Maliar的發文報導,俄羅斯軍扣押了2輛烏克蘭武裝部隊的軍用卡車,並偷換上烏軍軍服,現在正驅車從奧波隆(Obolon)開往基輔市中心,而後方則是跟著一列的俄羅斯軍用卡車。

▲烏克蘭國防副部長Anna Maliar表示,俄羅斯軍隊攻下2輛烏克蘭軍用卡車後,竟換上烏克蘭軍服,企圖混淆視聽。(圖/推特/@tweetsNV)



另一方面,根據俄羅斯國防部表示,俄軍已經摧毀了18輛烏克蘭坦克、7套多管火箭系統以及41輛機動車輛,同時癱瘓11個軍用機場、13個指揮所、14台S-300與「奧黃蜂」防空導彈系統以及36個雷達站。俄軍也擊落了5架作戰飛機、1架直升機以及5架無人機。

根據《天空新聞》,英國國防大臣華萊士(Ben Wallace)宣稱,俄國侵烏首日並未攻下任何主要目標,且損失約450人。

The Russian military seized two vehicles of the Armed Forces of Ukraine, changed into Ukrainian uniform and are moving to the center of Kyiv. They are followed by a column of Russian military trucks, says Deputy Defense Minister.