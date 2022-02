俄證實占領車諾比　英媒驚爆：多地輻射值「超出控制範圍」

記者吳美依/綜合外電報導

根據俄羅斯《衛星通訊社》最新消息,俄國國防部證實,俄羅斯傘兵已經控制烏克蘭的車諾比核電廠,並與駐紮當地、保衛核電廠的烏克蘭軍人達成安全協議。與此同時,烏克蘭國會發表聲明指出,在俄軍控制的車諾比多個地區,輻射值「超出控制範圍」(exceeds control levels)。

▲2月初,烏克蘭政府軍在車諾比核電廠附近城鎮進行演習。(圖/路透)



英國《獨立報》引述烏克蘭國會聲明報導,根據車諾比隔離區的輻射自動監測系統數據,多個觀測點的伽瑪輻射劑量率超出控制範圍,但「由於這片領土上的占領及軍事戰鬥活動,目前不可能確定隔離區背景輻射值的變化原因。」

