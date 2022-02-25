俄證實占領車諾比　英媒驚爆：多地輻射值「超出控制範圍」

記者吳美依／綜合外電報導

根據俄羅斯《衛星通訊社》最新消息，俄國國防部證實，俄羅斯傘兵已經控制烏克蘭的車諾比核電廠，並與駐紮當地、保衛核電廠的烏克蘭軍人達成安全協議。與此同時，烏克蘭國會發表聲明指出，在俄軍控制的車諾比多個地區，輻射值「超出控制範圍」（exceeds control levels）。

▲2月初，烏克蘭政府軍在車諾比核電廠附近城鎮進行演習。（圖／路透）



英國《獨立報》引述烏克蘭國會聲明報導，根據車諾比隔離區的輻射自動監測系統數據，多個觀測點的伽瑪輻射劑量率超出控制範圍，但「由於這片領土上的占領及軍事戰鬥活動，目前不可能確定隔離區背景輻射值的變化原因。」

BREAKING: Chernobyl radiation ‘exceeds control levels’ in multiple areas being seized by Russia, says Ukraine https://t.co/WegfRalknD — The Independent (@Independent) February 25, 2022

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，「昨天，也就是2月24日，俄羅斯空降部隊完全控制了車諾比核電廠的領土。」但是，他們宣稱，核電廠輻射值仍在正常範圍內。

烏克蘭官員稍早表示，俄羅斯軍隊已於24日控制車諾比核電廠，烏克蘭外交部警告，「如果俄羅斯持續戰爭，車諾比事件可能在2022年重演。」英美最新情報也指出，俄羅斯士兵目前將車諾比的工作人員挾持為人質。

俄羅斯24日對烏克蘭發動特別軍事行動，從北東南「三面夾擊」。總統普丁批評，北約持續東擴、跨越紅線，而烏克蘭政府也不斷壓迫東部邊境、夢想投入俄國懷抱的民眾，在種種局勢逼迫下，俄羅斯「已經沒有其他保家衛國的方法」，才會選擇攻打烏克蘭，「這些都是為了抵禦眼前威脅、避免災難事態擴大的自衛行為。」

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▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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