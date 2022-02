被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：像回到二戰

View from the Kharkiv subway #Ukraine pic.twitter.com/YwXN7gaTF3

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯對烏發動攻勢已進入第2天,烏克蘭首都基輔至今已多次傳出爆炸巨響,北邊的車諾比核電廠和安托諾夫機場也相繼失守。24日晚間,不少民眾因為擔心俄軍會趁夜發動空襲,紛紛躲到地鐵站和防空洞過夜,首都街頭空無一人。外媒聲稱,這樣的末日景象讓人想起二戰爆發時,英國人擠滿地鐵尋求庇護的慘況。

據《每日郵報》報導,由於擔心俄軍在夜間襲擊首都,基輔在24日晚間響起了空襲警報,而驚恐的民眾則慌忙地逃入附近地鐵站和防空洞尋求庇護。從現場畫面可見,民眾手拿著包成一袋一袋的家當,拖兒帶女地在夜幕中逃生;他們有的正扛著沉重的嬰兒車,也有的正抱著自家的寵物貓。

▲烏克蘭民眾在地鐵站過夜。(圖/翻攝自推特)

一名女子在接受CNN記者採訪時表示,由於時間十分緊迫,因此她只來得及帶走一些必需品,「我身上現在只有一些文件和現金,我覺得現金現在很重要,因為我不確定我們是否還能使用信用卡,我還有一輛車,但我也無法確定現在在烏克蘭開車是否還安全」。

烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)也爆發了類似的逃難潮。市長特雷科夫(Ihor Terekhov)表示,由於俄軍的坦克已開進哈爾科夫街頭,因此哈爾科夫的民眾都躲入地鐵站內,「地鐵站現在已成為當地最安全的地方」。

Kharkiv Subway in Ukraine likens the Blitz in London during WW2.#UkraineInvasion #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/PvTcpc6V0B