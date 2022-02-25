烏克蘭大媽猛噴「你他x在我土地上幹嘛？」　俄兵荷槍實彈被嗆爆

▲烏國大媽嗆俄軍「你他x在我的土地上幹嘛？」。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭第二天，推特上流傳一段烏國大媽怒嗆俄軍的影片，她高喊著，「你們他x在我的土地上幹嘛？」讓網友一面倒大讚，她實在是太勇敢。

Look at this brave woman who openly asks a Russian soldier: "Why did you come to our country?"



This is Henichesk, a port city along the Sea of Azov in Kherson Oblast of southern #Ukraine. pic.twitter.com/CU1MOS7L7q — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 24, 2022

根據《每日郵報》報導，推特上流傳一段烏國大媽怒嗆俄軍的影片，拍攝地點是在烏克蘭港口地區格尼奇斯克（Henichesk）。從影片可以清楚看到，當時街道上站滿了荷槍實彈的俄羅斯士兵，結果有一名頭戴白色毛帽的大媽逕自向士兵走去，對著大兵一陣怒嗆。

這名大媽對著士兵大吼，「你們他x在我的土地上幹嘛？你們應該把太陽花的種子放在口袋哩，這樣你們死後，它們就可以在烏克蘭的土地上開花生長。」而士兵則叫大媽立刻回家，他對目前的狀況也無能為力，因為這不在他的掌控之中。

影片曝光後，推特網友一片叫好，紛紛表示，「大媽真的是太勇敢了」、「我真的很佩服她」、「士兵確實也只是聽命行事」、「我和烏克蘭站在一起」。