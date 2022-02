烏克蘭大媽猛噴「你他x在我土地上幹嘛？」　俄兵荷槍實彈被嗆爆

▲烏國大媽嗆俄軍「你他x在我的土地上幹嘛?」。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭第二天,推特上流傳一段烏國大媽怒嗆俄軍的影片,她高喊著,「你們他x在我的土地上幹嘛?」讓網友一面倒大讚,她實在是太勇敢。

Look at this brave woman who openly asks a Russian soldier: "Why did you come to our country?"



This is Henichesk, a port city along the Sea of Azov in Kherson Oblast of southern #Ukraine. pic.twitter.com/CU1MOS7L7q