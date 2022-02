基輔警報狂響　籲市民「立即避難」！烏官員：俄軍恐攻入首都郊區

▲ 基輔市民24日躲進車站避難畫面。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯出兵第二天,軍隊步步逼近烏克蘭首都基輔。在烏克蘭的外媒記者上傳影片指出,基輔街頭空襲警報大響,呼籲民眾盡快避難。烏國副防長警告,俄軍可能攻進基輔郊區周圍村莊。東歐媒體公開的畫面可見,當地時間約上午8時(台灣時間下午2時)左右,基輔地鐵站內已經塞滿避難民眾。

烏國國防部副部長馬利亞爾(Hanna Malyar)25日稍早在臉書上發文警告,俄軍可能進入沃爾澤利鎮(Vorzel)及基輔郊區周圍村莊。

Lviv Ukraine now: air raid sirens + announcements to shelter in place #Ukraine #UkraineInvasion pic.twitter.com/5E9zVo0Gk9