烏克蘭軍隊：和俄兵在基輔外圍交戰！　各地遭攻擊照片曝光

▲烏克蘭官方公布城市遭攻擊照片。（圖／翻攝自@SESU_UA）



記者張方瑀／綜合報導

根據《法新社》消息指出，烏克蘭軍隊稱，目前正在基輔外圍和俄羅斯軍隊爆發激烈戰鬥。烏克蘭政府也公布了各地受到攻擊的最新照片。

#BREAKING Ukraine army says fighting Russian forces outside capital Kyiv pic.twitter.com/RW0VA2X7wO — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

《法新社》報導指，烏克蘭軍隊目前正在基輔外圍和俄羅斯軍隊爆發激烈戰鬥，目前不確定傷亡情況。BBC則提到，烏俄雙邊軍隊正在基輔郊區的機場交戰，若俄軍成功佔領機場，它就可能成為俄軍進入基輔的跳板。

烏克蘭高級官員向《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）透露，俄羅斯軍隊25日已進入基輔郊區，但儘管兵力數量遠落後俄軍，烏軍仍奮力在4條戰線上激戰。

Фото наслідків обстрілів у Старобільську, Луганська область pic.twitter.com/qX6X51aRZY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

烏克蘭國家緊急服務機構（Ukraine nation’s state emergency service）在推特公布各地遭到攻擊的最新照片，照片顯示東部盧甘斯克飽受砲火攻擊，還有消防和救災隊員在協助撲滅建築物火勢。

м. Старобільськ Луганської області



Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська.



Проводиться гасіння пожеж та рятування людей.

Попередньо, 6 осіб врятовано, одна людина загинула. pic.twitter.com/eVLzxBhNU0 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

烏克蘭副防長馬利亞爾（Hanna Malyar）稍早警告，俄軍可能進入沃爾澤利鎮（Vorzel）及基輔郊區周圍村莊。烏克蘭國防部也證實，為阻止俄軍入侵首都基輔，空中突擊隊炸毀位於基輔北部50公里遠伊萬基夫（Ivankiv）的捷捷列夫河大橋（Teteriv River bridge）。