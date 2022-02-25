烏克蘭又自轟1大橋！橋墩徹底炸爛　阻止俄羅斯軍隊入侵基輔

▲烏克蘭再度自轟基輔西北部的一座大橋。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭國防部稍早證實，為了阻止俄軍入侵首都基輔，空中突擊隊再度炸毀了位於基輔北部50公里遠伊萬基夫（Ivankiv）的捷捷列夫河大橋（Teteriv River bridge）。此外，烏克蘭軍方稍早才剛炸毀了橫跨北頓涅茨河左支流「奧斯科爾河」（Oskil River）的德先科韋橋（Senkove Bridge）。

根據CNN報導，美國高級官員預估，通過白俄羅斯邊境進入烏克蘭的俄羅斯軍隊，距離基輔僅剩32公里。而烏克蘭當局為了組織俄軍的前進，使出極端手段，先後炸毀境內多條大橋。烏克蘭國防部則表示，目前已經成功阻止俄羅斯軍隊的進入。

I think this is the bridge. pic.twitter.com/xQp7byxp0w — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

▲有網友找出該橋原先的樣貌



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