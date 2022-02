烏克蘭又自轟1大橋！橋墩徹底炸爛　阻止俄羅斯軍隊入侵基輔

▲烏克蘭再度自轟基輔西北部的一座大橋。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

烏克蘭國防部稍早證實,為了阻止俄軍入侵首都基輔,空中突擊隊再度炸毀了位於基輔北部50公里遠伊萬基夫(Ivankiv)的捷捷列夫河大橋(Teteriv River bridge)。此外,烏克蘭軍方稍早才剛炸毀了橫跨北頓涅茨河左支流「奧斯科爾河」(Oskil River)的德先科韋橋(Senkove Bridge)。

根據CNN報導,美國高級官員預估,通過白俄羅斯邊境進入烏克蘭的俄羅斯軍隊,距離基輔僅剩32公里。而烏克蘭當局為了組織俄軍的前進,使出極端手段,先後炸毀境內多條大橋。烏克蘭國防部則表示,目前已經成功阻止俄羅斯軍隊的進入。

I think this is the bridge. pic.twitter.com/xQp7byxp0w