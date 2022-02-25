普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

▲俄羅斯總統普丁宣稱「別無他法」才會出兵。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄國出兵前，總統普丁於24日發表全國演說，痛批西方國家是徹頭徹尾的「謊言帝國」，讓北約持續東擴、已經跨越紅線；此外，烏克蘭政府也不斷壓迫東部邊境、夢想投入俄國懷抱的民眾。他強調，在局勢逼迫下，俄羅斯「已經沒有其他保家衛國的方法」，才會選擇攻打烏克蘭，「這些都是為了抵禦眼前威脅、避免災難事態擴大的自衛行為。」

普丁表示，蘇聯解體後，俄羅斯在過去30年「一直展現堅持和隱忍的態度，不斷嘗試與北約大國，針對歐洲平等及不可分割的安全問題達成共識」，卻只等到「無恥的欺騙、謊言，又或者是施壓與恐嚇。」

他批評，西方國家為了自身利益藐視國際法，「試圖建立所謂『秩序』的地方，就會發生流血和傷痛，讓國際恐怖主義和極端主義有機可乘」，伊拉克、利比亞及敘利亞都是前例。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

普丁表示，如今，北約「棄俄國的抗議及關切於不顧，蔑視我們的利益、合理合法的要求與主張」，甚至毀棄「絕不東擴」的承諾，讓美國利用北約建立反俄陣線，「不僅威脅到俄羅斯國家利益，甚至威脅到俄國主權」，已經跨越紅線。這些「不負責任的西方政客」長年奉行錯誤的對俄政策，莫斯科去年12月試圖談判，卻只是徒勞。

普丁還批評，烏克蘭政府是「極端民族主義者和納粹主義者」，壓迫一心想要投入俄國懷抱的東部居民。俄羅斯「此次軍事行動的目標，旨在保護8年以來一直遭受基輔當局欺凌，乃至種族滅絕的人們。為此，我們將致力於烏克蘭的去軍事化和去納粹化，把那些對平民犯下無數血腥罪行的分子繩之以法。」

普丁強調，基輔當局必須替流血衝突負責，而俄羅斯不會侵占烏克蘭領土，也不會以武力逼迫任何人，希望烏克蘭民眾理解並且合作，「俄羅斯已經準備好應對任何事態，也做出所有必要決定，希望大家聽到我們的聲音。」

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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