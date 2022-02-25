烏俄最新戰情曝！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

記者葉睿涵／綜合報導

來自俄羅斯的戰火在烏克蘭境內蔓延。雙方自24日開戰以來，俄羅斯已向烏克蘭發射約百枚飛彈，並正從多方侵入烏克蘭。截至目前為止，烏克蘭境內已有至少10個城市發生爆炸、空襲等攻擊，而烏克蘭境內的蛇島、車諾比核電廠和安托諾夫機場也落入了俄國的手中。以下為ETtoday新聞雲整理的最新戰況。

綜合美媒報導，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）向烏克蘭宣戰後，俄軍就分別從烏克蘭的南、北、東3個方向，兵分多路包夾烏克蘭。美國國防部官員指出，俄國目前已從克里米亞揮軍北上越過烏克蘭邊境；而另一隊人馬也正透過白俄羅斯，從北往南直搗烏克蘭首都基輔。

與俄羅斯接壤的烏東目前戰況最激烈，俄羅斯正從東北方向攻入烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），而親俄分子控制的盧甘斯克和頓內茨克也有俄軍的身影出現。

▲基輔被轟炸後的慘況。（圖／路透）

美國的觀測結果顯示，俄羅斯自當地時間24日凌晨4點30分起，已自海陸兩個方向，對烏克蘭發射多達100枚短中程彈道飛彈、巡弋飛彈及地對空飛彈，還派出近75架轟炸機狂轟烏軍的軍用倉庫及防空系統。

截至目前為止，烏克蘭境內遭受襲擊的城市分別有基輔、哈爾科夫、第聶伯羅（Dnipro）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）、敖德薩（Odessa）、馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、利維夫（Lviv）、伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）等。

而已被俄國實際掌控的地區則分別有黑海的蛇島（Zmiinyi Island）、基輔北部的車諾比核電廠和安托諾夫機場。

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