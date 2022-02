能否加入北約？　烏克蘭總統：歐洲27元首不敢回答「每個都害怕」

記者葉睿涵/綜合報導

來自俄羅斯的戰火在烏克蘭境內蔓延,但由於烏克蘭目前還不是北約成員國,因此外國對烏俄戰事都採取「不干預」的態度。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)25日發表演說影片指出,歐洲的27位國家領導人都「害怕」讓烏克蘭加入北約,因此烏克蘭只能在這場戰爭中孤軍奮戰,「而我們無所畏懼」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基透露,歐洲27國的領導人不敢讓烏克蘭加入北約。(圖/路透)

據CNN報導,澤倫斯基在影片中語帶憂鬱而疲憊地表示,由於烏克蘭目前還不是北約成員國,因此北約現在不會為烏克蘭提供任何軍事協助,「事實上,其他的國家也都『害怕』讓烏克蘭加入北約。我今天直接向歐洲27位國家領導人提問,烏克蘭是否能加入北約;但他們每個人都很害怕,沒有人回答我的問題」。

澤倫斯基指出,「我們被迫在這場戰爭中孤軍奮戰,因為我們能依靠的只有自己,不過我們無所畏懼,我們不害怕戰爭、不害怕俄羅斯、也不怕與俄羅斯對話,更不害怕必須保持中立,我們什麼都不怕。我會死守首都(基輔),而我的家人也會留在烏克蘭。」

