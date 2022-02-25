能否加入北約？　烏克蘭總統：歐洲27元首不敢回答「每個都害怕」

記者葉睿涵／綜合報導

來自俄羅斯的戰火在烏克蘭境內蔓延，但由於烏克蘭目前還不是北約成員國，因此外國對烏俄戰事都採取「不干預」的態度。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日發表演說影片指出，歐洲的27位國家領導人都「害怕」讓烏克蘭加入北約，因此烏克蘭只能在這場戰爭中孤軍奮戰，「而我們無所畏懼」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基透露，歐洲27國的領導人不敢讓烏克蘭加入北約。（圖／路透）

據CNN報導，澤倫斯基在影片中語帶憂鬱而疲憊地表示，由於烏克蘭目前還不是北約成員國，因此北約現在不會為烏克蘭提供任何軍事協助，「事實上，其他的國家也都『害怕』讓烏克蘭加入北約。我今天直接向歐洲27位國家領導人提問，烏克蘭是否能加入北約；但他們每個人都很害怕，沒有人回答我的問題」。

澤倫斯基指出，「我們被迫在這場戰爭中孤軍奮戰，因為我們能依靠的只有自己，不過我們無所畏懼，我們不害怕戰爭、不害怕俄羅斯、也不怕與俄羅斯對話，更不害怕必須保持中立，我們什麼都不怕。我會死守首都（基輔），而我的家人也會留在烏克蘭。」

‘I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO .... Everyone is afraid, no one answers,’ Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said in a late night speech https://t.co/Tco566qKpI pic.twitter.com/LZFRh6WM7f — Reuters (@Reuters) February 25, 2022

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