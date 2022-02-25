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獨／神秘車主找到了！擁2台「霸王級賓士」　「愛打赤腳」原因曝

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／車主提供）

記者游瓊華／台中報導

網路上一張4年前照片近來又掀起熱議，一台要價破千萬元的賓士越野級露營車UNIMOG停放在七期，車主打赤腳在車外，讓網友直呼霸氣。相當低調的車主獨家接受《東森新媒體ETtoday》訪問時透露，五年前購入此車，為雙艙四門，當時買進時僅有車頭，後面露營箱是自行再從德國進口，「非全台唯一，但應是唯一正式掛牌上路的UNIMOG。」

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

這台被喻為神級巨獸哥吉拉的賓士越野車UNIMOG，車主入手5年，排氣量4249 C.C.，是有優異越野性能的中大型軍用卡車，國內包括林務局、軍方、台電等都有這款車，擁有剷雪、耕田、拖車救援等多功能。

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

車主T先生也獨家分享多張出遊、義診照片，自家比熊犬也在其中，比熊犬趴在霸王級越野車發懶成強烈對比，超級可愛！T先生年約40多歲，還因為太愛這台車，曾飛到德國去看製造工廠、參加一星期的培訓課程，而他手上「不只一台UNIMOG，另一台為單艙雙門。」

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

▲T先生開著愛車上船到離島義，順便旅遊。（圖／車主提供）

由於他相當熱愛原野戶外生活，很常開車到處露營、野營，甚至駕著愛車到部落，做偏鄉義診，包括苗栗象鼻部落、天狗部落、南投信義鄉久美部落、羅娜部落還有高雄縣桃源部落，也曾讓愛車登上台華輪到澎湖義診，一待就是半個月。

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

車主也說，前陣子全台都在下雨、無法露營，但UNIMOG丟在車庫不開，時間一久容易壞，所以近日開著車在台中市街頭代步，推測也是因為如此才又掀起討論。至於網友提到的赤腳霸氣一說，車主聽到也忍不住笑說，自己在戶外打赤腳習慣，單純覺得「接地氣」也很舒服，網友們霸氣之說太過了。

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

對於車子的總價，車主不願透露，但證實過去有媒體報導曾說的，掛牌花破百萬元，且為了停這台龐然大物，他得租下一間工廠停車，「但現在工廠已經退租，已另蓋一間車庫停放愛車。」

▲台中街頭現「霸王級賓士」，車主超有愛親曝最常開車做這2件事。（圖／當事人提供）

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